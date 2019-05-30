Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов прекратилось в Нижегородской области 3 июня Общество

Фото: РТРС

Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов прекратилось в Нижегородской области 3 июня. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

С этого дня ключевые федеральные каналы, относящиеся в соответствии с законодательством РФ к обязательным общедоступным, можно принимать в эфире только в цифровом формате.

Эти каналы доступны жителям региона без абонентской платы в составе первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, включающих 20 теле, - и 3 радиоканала.

В аналоговом эфире вместо программ этих телеканалов в течение недели будет транслироваться видеоролик-справка, который поможет телезрителям, заблаговременно не перешедшим на "цифру", подключиться к ней в кратчайшие сроки. Видеоролик содержит информацию о необходимом для приема цифрового эфирного телевидения оборудовании, способах его подключения и справочные сведения горячих линий по "цифре".

"Переход на цифровое эфирное телевидение – это большой шаг в развитии инфокоммуникационного комплекса Нижегородской области и формировании единого информационного пространства. До перехода на "цифру" практически половина жителей области могла принимать не более 5 программ в аналоговом формате", - подчеркнул заместитель министра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев.

В "аналоге" после 3 июня в Нижегородской области продолжат работать только региональные (ННТВ и "Волга"), муниципальные и некоторые федеральные каналы, не входящие в первый и второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения (Че, Ю, ТНТ4 и пр.).

Отмечается, что решению вещателей в Нижнем Новгороде сохранится аналоговое вещание каналов ТНТ, ТВ-3, "Домашний" и РЕН ТВ, а также каналов ТНТ и РЕН ТВ в Арзамасе, доступных и в цифровом эфире.

Таким образом, "карта аналогового вещания" на радиотелевизионных станциях Нижегородской области после 3 июня выглядит следующим образом:

· РТС "Нижний Новгород": ННТВ, ТНТ, "Волга", "Домашний", "РЕН ТВ", Ю, ТВ-3, DISNEY, Матч Страна, Че, ТНТ4;

· РТС "Арзамас": ННТВ, ТРК "Арзамас", ТВС-9 канал, Ю, Че, РЕН ТВ, Страна. Супер ТВ, ТНТ 4, ТНТ, DISNEY;

· РТС "Выкса": ННТВ, "Выкса-ТВ";

· РТС "Сергач": ННТВ, "Сергач ТВ", ОТВ;

· РТС "Красные Баки": ННТВ, "Наш край";

· РТС "Шахунья": ННТВ, "Земляки";

· РТС "Саров": ННТВ, "Канал 16"

· РТС "Ковернино", "Лукоянов", "Ардатов", "Большое Мурашкино", "Вача", "Вознесенское", "Павлово", "Первомайск", "Сеченово", "Сокольское", "Турань", "Темта", "Перевоз", "Белогорка": ННТВ

Как отмечает директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, отключение аналогового вещания в Нижегородской области началось в 11:45 и завершилось в 12:00 по московскому времени. Первыми аналоговые передатчики ключевых федеральных каналов были отключены в Нижнем Новгороде, затем в Сарове и Арзамасе; последним пунктом стала Вача.

"После прекращения аналогового вещания в Нижнем Новгороде в эфире транслируется 31 телеканал, и наш город остается в лидерах по эфирному телевещанию в России" - отметил он.

Напомним, сигнал 20 обязательных общедоступных каналов в цифровом качестве доступен практически всем жителям области.

Цифровая телесеть Нижегородской области, насчитывающая в общей сложности 43 радиотелевизионные станции, транслирует первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения с декабря 2018 года с охватом более 98% населения региона. На каналах "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" осуществляется вещание региональных программ ГТРК "Нижний Новгород".

По словам Алексея Воробьева, чтобы переход на "цифру" был комфортным и понятным для телезрителей, в регионе была проделана большая работа.

"Правительством области при участии Нижегородского филиала РТРС проведена масштабная информационно-разъяснительная кампания для населения. Также региональный кабмин разработал меры социальной поддержки для отдельных категорий малообеспеченных граждан, которые могут получить компенсации за приобретение приемного пользовательского цифрового оборудования. Тем, кто самостоятельно не может подключить и настроить цифровые приставки в области помогают более 1000 волонтеров. Для приема заявок на вызов волонтеров и консультаций по вопросам компенсаций в апреле в регионе открыт call-центр, который по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина будет работать до 1 августа", - отмечает он.

Для подключения к цифровому эфирному телевидению необходима телевизионная антенна, работающая в дециметровом диапазоне, а также телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. К телевизору, не поддерживающему данный стандарт, нужно дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой стандарта DVB-T2. Минимальная рекомендованная цена на приставки – от 990 рублей; продаются они в магазинах бытовой электроники, а также отделениях Почты России.

Абонентов кабельного и спутникового ТВ отключение аналогового телевидения не затронет, они уже принимают 20 обязательных общедоступных телеканалов в пакетах своих операторов.

Ранее сообщалось, что телекомпания "Волга" получит приоритетное право на цифровое вещание в регионе на канале ОТР.