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Происшествия

Горячее водоснабжение временно прекращено на 120 объектах в Нижнем Новгороде из-за аварии на теплосети у театра оперы и балета

03 июня 2019 14:12  [77] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Горячее водоснабжение на 120 объектах временно прекращено из-за аварии на участке тепловой сети у театра оперы и балета в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Теплоэнерго".

Горячее водоснабжение отключено на ул. Невзоровых, Белинского, Панина, Генкиной, Ижорская, Полтавская, Республиканская, Дунаева.

"Предприятие проводит неотложные работы на магистральной тепловой сети диаметром 700 мм  в районе улиц Ванеева-Невзоровых. Аварийно-ремонтная служба в настоящее время ведет работу по откачке воды и определению точного места повреждения. После определения места повреждения специалисты Теплоэнерго приступят к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

Горячая вода из люка на дороге затопила проезд около Оперного театра на Белинского, 59. Это затруднило движение автомобилей и спровоцировало пробки.

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