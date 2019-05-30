Горячее водоснабжение временно прекращено на 120 объектах в Нижнем Новгороде из-за аварии на теплосети у театра оперы и балета Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Горячее водоснабжение на 120 объектах временно прекращено из-за аварии на участке тепловой сети у театра оперы и балета в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Теплоэнерго".

Горячее водоснабжение отключено на ул. Невзоровых, Белинского, Панина, Генкиной, Ижорская, Полтавская, Республиканская, Дунаева.

"Предприятие проводит неотложные работы на магистральной тепловой сети диаметром 700 мм в районе улиц Ванеева-Невзоровых. Аварийно-ремонтная служба в настоящее время ведет работу по откачке воды и определению точного места повреждения. После определения места повреждения специалисты Теплоэнерго приступят к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

Горячая вода из люка на дороге затопила проезд около Оперного театра на Белинского, 59. Это затруднило движение автомобилей и спровоцировало пробки.