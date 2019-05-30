Последние новости рубрики Общество
03 июня 2019 18:53  [254] Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода
03 июня 2019 18:33  [117] Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю
03 июня 2019 18:19  [160] Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги
03 июня 2019 18:05  [112] Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства
03 июня 2019 17:52  [198] Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области
03 июня 2019 17:40  [131] ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
03 июня 2019 17:11  [140] НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске
03 июня 2019 15:09  [266] Почти 40 нижегородских НКО получат гранты президента РФ на 61 млн рублей
03 июня 2019 14:45  [300] Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава "КосмоКурса"
03 июня 2019 14:41  [151] Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа
Общество

НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске

03 июня 2019 17:11  [140] Общество

НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Участие в сборе денежных средств для пострадавших принимают члены постоянных депутатских объединений - фракций "Единая Россия" в Государственной думе РФ, Законодательном собрании Нижегородской области, представительных органах власти местного самоуправления, члены регионального политического совета и президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет, открытый департаментом финансов администрации Дзержинска. Собранные денежные средства будут переданы в оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации для оказания помощи жителям, пострадавшим от взрыва.

"Мы все живем в одном регионе, пострадали наши земляки, поэтому, разумеется, не можем остаться безучастными к этой тяжелой ситуации. Вчера сотрудники регионального отделения партии и около 150 волонтеров "Единой России" съехались в Дзержинск, где принимали самое активное участие в наведении порядка на объектах соцсферы, поврежденных в результате взрыва. Главное задачей было подготовить школы к проведению ЕГЭ и работе летних лагерей. Сегодня мы начинаем сбор средств для пострадавших. Все поступившие от членов и сторонников партии средства будут переданы в оперативный штаб для оказания помощи жителям", - заявил секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Денис Москвин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph