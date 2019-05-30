НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске Общество

НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Участие в сборе денежных средств для пострадавших принимают члены постоянных депутатских объединений - фракций "Единая Россия" в Государственной думе РФ, Законодательном собрании Нижегородской области, представительных органах власти местного самоуправления, члены регионального политического совета и президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".



Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет, открытый департаментом финансов администрации Дзержинска. Собранные денежные средства будут переданы в оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации для оказания помощи жителям, пострадавшим от взрыва.

"Мы все живем в одном регионе, пострадали наши земляки, поэтому, разумеется, не можем остаться безучастными к этой тяжелой ситуации. Вчера сотрудники регионального отделения партии и около 150 волонтеров "Единой России" съехались в Дзержинск, где принимали самое активное участие в наведении порядка на объектах соцсферы, поврежденных в результате взрыва. Главное задачей было подготовить школы к проведению ЕГЭ и работе летних лагерей. Сегодня мы начинаем сбор средств для пострадавших. Все поступившие от членов и сторонников партии средства будут переданы в оперативный штаб для оказания помощи жителям", - заявил секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Денис Москвин.