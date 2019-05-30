Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева.

Он пояснила, что Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского в рамках проекта экспорта нижегородского образования расширил географию партнерских связей с зарубежными вузами, подписав соглашение об обмене студентами и аспирантами с Высшей школой менеджмента французского города Ренна.

В настоящее время сеть партнерских соглашений соединяет НГУ с вузами и научно-образовательными центрами из 40 стран мира. Помимо совместных программ бакалавриата и магистратуры с возможностью получения двух дипломов, в сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами ННГУ реализует международные образовательные программы, в рамках которых студенты университета могут пройти обучение в одном из ведущих вузов Европы, Азии или Америки в течение одного или двух семестров.

"Во исполнение поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина департамент внешних связей активно информирует представителей иностранных государств, посещающих регион, об образовательных программах для иностранных студентах, существующих в нижегородских вузах. Зарубежные гости региона проявляют большой интерес и высоко оценивают образовательный потенциал нашей области. Так, в рамках одного из последних визитов, посол Мальты Пьер Клив Аджус подчеркнул важность развития гуманитарных связей с нижегородскими университетами, в частности, с ННГУ", - отметила директор департамента.

Ольга Гусева напомнила, что уже сегодня количество иностранных студентов, обучающихся в Нижегородской области, достигло 3,5 тысяч человек.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, региону важно развивать экспорт образовательных услуг. "Наш регион заслуженно считается одним из ведущих научных и образовательных центров России, наши вузы предлагают очень качественное образование. Экспорт услуг позволит получить дополнительные доходы, а значит, можно будет больше средств направить на развитие университетов", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что глава региона на заседании областного правительства в марте 2019 дал поручение активизировать международное сотрудничество Нижегородской области в сферах науки и образования.