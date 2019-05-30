Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году Нижегородский водоканал увеличил количество восстановленных во время месячника объектов на треть по сравнению с прошлым годом.

Главный инженер Сергей Давыдов рассказывает, что месячник по благоустройству проводится ежегодно.

«В апреле-мае Нижегородский водоканал восстанавливает благоустройство на всех объектах, где зимой проводились плановые и аварийные работы с раскопками. Мы восстанавливаем асфальт, брусчатку, бордюры, плодородный слой почвы, газоны. Внешний вид благоустройства должен соответствовать тому, что был до начала производства работ на участке», - пояснил Сергей Давыдов.

Одновременно работы велись на 25 – 30 объектах, были задействованы от 130 до 150 рабочих и 40-45 единиц специализированной техники. За полтора месяца восстановлено более тысячи объектов, в том числе 16 тысяч кв.м. асфальтового покрытия в тротуарах, проездах и на центральных дорогах, 300 кв.м. брусчатки, более 50 тысяч кв.м. плодородного слоя почвы на участках с зелеными насаждениями, 2,5 тысяч кв.м. Бордюров.

В пресс-службе отметили, что восстановление выполняется с соблюдением всех требований нормативных документов. К примеру, обратная засыпка песком котлованов производится послойно и с уплотнением каждого слоя, при этом толщина уплотняемого слоя не превышает 30 см. Щебеночное основание также уплотняется. При выборе марки асфальтобетонной смеси учитывается тип дороги, где непосредственно будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.