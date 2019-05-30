Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, такую информацию озвучил заместитель главы города Роман Колосов.

Раньше жители города могли ходить на остановку общественного транспорта на пр.Гагарина через автостанцию, но после того как территория была обнесена забором, возникла необходимость обустройства тротуара. Срок строительства тротуара Колосов обозначил до июля.

Основная проблема была связана с безопасностью перехода пассажиров от высадки с пригородного транспорта к городскому остановочному кольцу. Из-за того, что на въезде автобусы совершали обгон, возникала проблема наезда на пешеходов.

"На сегодняшний день мы заузили полосу движения для автобусов, тем самым снизили скоростной режим и отрегулировали четкость движения автобуса в одну линию. Установили разделительный барьер из водяных блоков, чтобы полностью исключить возможность обгона на въезде",- сообщил руководитель автостанции "Щербинки" Михаил Турков.

Жители напомнили руководителю автостанции, что раньше пригородный транспорт имел отдельный выезд через старую кстовскую дорогу. А когда сделали один выезд, спровоцировали большое скопление автобусов.

Михаил Турков пояснил, что данные изменения были обусловлены требованиями безопасности, когда всю территорию автостанции было предписано оградить. Но уже направлено письмо в "РосАвтоДор" с проектом создания второго выезда с автостанции. Предполагается, что второй выезд построят уже в июле.

"В целом все запланированные мероприятия в рамках предложенного плана должны быть выполнены до конца августа", - заявил Колосов.