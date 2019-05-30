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Культура и отдых

Более 6 тысяч гостей из 7 регионов России посетили нижегородский фестиваль "Гипюра сказочный узор"

04 июня 2019 09:54  [167] Культура и отдых

Более 6 тысяч гостей из 7 регионов страны приняли участие в XII фестивале народных художественных промыслов "Гипюра сказочный узор", сообщает департамент развития туризма и НХП региона.

Напомним, что фестиваль состоялся в минувшие выходные в Чкаловске, который прошел под девизом "Русский лен с французским шиком!". На фестивале звучали песни Эдит Пиаф и развлекали гостей французские мимы и фокусники. "Школа французского языка" помогла оформить открытку для родных на французском языке.

В рамках фестиваля прошел эксклюзивный показ мод, где была представлена одежда изо льна с элементами гипюра. Все желающие могли принять участие в мастер-классе по вышивке и увидеть перфоманс по созданию новых моделей одежды.

На праздник "Гипюра" поделиться своими талантами приехали мастера из Нижегородской, Ивановской, Костромской, Оренбургской, Владимирской, Екатеринбургской и Челябинской области. На фестивале мастера удивляли народными куклами, семеновской росписью по дереву, лозоплетением. В фестивале приняли участие 12 предприятий народных художественных промыслов и 240 мастеров из разных уголков России, даже из Сыктывкара.

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