Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление о горячую воду превысила 971 млн рублей Экономика

Акция "В отпуск без долгов!" стартовала в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс", сообщает пресс-служба компании.

Акция проходит для жителей Дзержинска и Кстова. Таким образом энергетики напоминают своим клиентам о последствиях несвоевременной оплаты тепла и горячей воды, в частности, об ограничении выезда заграницу.

"На конец мая общая сумма задолженности за отопление и горячую воду населения Дзержинска и Кстова превысила 971 млн рублей. Каждый житель, имеющий долг за эти услуги, должен понимать, что он в любой момент может столкнуться с ситуацией ареста банковских карт, а судебные приставы отказывают в выезде за границу», - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В сообщении говорится, что самое верное решение – оплатить задолженность за отопление и горячую воду перед поставщиком услуги – ПАО "Т Плюс» и/или АО «НКС" - до подачи документов в суд, чтобы избежать неприятностей во время запланированной поездки. О наличии задолженности за коммунальные услуги жителю ежемесячно напоминают в квитанции ЕРКЦ в столбце "Общий долг справочно".

Стоит отметить, что если у клиента нет возможности сразу оплатить долги, и документы в суд на него еще не направлены, то рекомендуется незамедлительно обратиться в группу по досудебной работе Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс, сотрудники которой помогут в урегулировании сложившейся ситуации (тел.: 8 (8313) 314-496, 314-349, 314-498). В отношении жителей, которые не решают вопрос погашения задолженности, компания формирует документы в суд. На основании представленных документов выносится судебный приказ без вызова сторон. Исполнительный документ направляется в банк или службу судебных приставов для принудительного исполнения.

"Участились случаи обращения к нам граждан, в отношении которых уже начата процедура принудительного взыскания долга. К сожалению, на данном этапе заключить соглашение о реструктуризации задолженности мы уже не можем. Поэтому, чтобы отпуск жителей прошел спокойно, рекомендуем им своевременно оплачивать квитанции за коммунальные услуги и при наличии задолженности погасить ее в кратчайшие сроки", - подчеркнул Александр Бобров.

Жители Дзержинска и Кстова могут также воспользоваться сервисом Службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств»: http://r52.fssprus.ru/iss/ip и проверить наличие или отсутствие исполнительного листа.

СПРАВКА:

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".