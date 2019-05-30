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Общество

Нижегородский фестиваль "Ботаника" переехал в Александровский сад и стал бесплатным

04 июня 2019 10:30  [37] Общество

Нижегородский фестиваль "Ботаника" переехал в Александровский сад и стал бесплатным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что 8 и 9 июня в Нижнем Новгороде пройдет первый экологический фестиваль города "Ботаника", который вошел в программу "Нижний 800".

Организаторы отмечают, что задача фестиваля – вдохновить нижегородцев на бережное отношение к городскому пространству и природе, этичное потребление и здоровое питание. Легко и доступно на фестивале будут затронуты такие темы, как раздельный сбор мусора, экономичное потребление ресурсов, городская экология и урбанистика.

"О важности экологического воспитания не раз говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседаниях рабочей группы госсовета по экологии. И в нашем регионе этому направлению уделяется особое внимание. Проводятся экологические уроки в школах, детских садах. Волонтеры рассказывают нижегородцам о необходимости перехода на раздельный сбор мусора, участвуют в субботниках, очищают берега водоемов. Очень приятно видеть, что людям небезразлична экология Нижегородской области", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Благодаря участию в программе "Нижний 800" программа фестиваля в этом году стала масштабнее. В лектории примут участие: Роман Саблин, Юлия Сабурова (Greenpeace), Кира Камалова, Мария Чернышева, Анастасия Плужникова и другие. Развлекательная часть фестиваля также становится насыщеннее: концертная программа, ярмарка, выставки и творческие перфомансы. Хедлайнеры музыкальной программы: Алоэ Вера, Magicool, The Soul Surfers.

Концепция фестиваля Ботаника 2019 – "Зелёный дом".

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