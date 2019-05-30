Последние новости рубрики Культура и отдых
04 июня 2019 10:48  [126] Фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" спустя 6 лет вернулся в Нижний Новгород
04 июня 2019 09:54  [139] Более 6 тысяч гостей из 7 регионов России посетили нижегородский фестиваль "Гипюра сказочный узор"
04 июня 2019 09:03  [116] "В Ураза-Байрам сердца мусульман наполняются миром и покоем", - Глеб Никитин
03 июня 2019 15:07  [173] Торжества в честь 220-летия со дня рождения А.Пушкина начались в Нижегородской области
03 июня 2019 12:27  [424] Три нижегородки прошли в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Офис"
03 июня 2019 12:10  [158] Новый сезон летних благотворительных концертов стартовал в Нижегородской филармонии
31 мая 2019 11:11  [347] Нижегородская область в пятый раз примет участие в книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
31 мая 2019 10:21  [224] Юбилейный "Сабантуй" пройдет в Нижнем Новгороде
30 мая 2019 17:09  [318] Международный музыкальный фестиваль Opus 52 пройдет в Нижнем Новгороде 8 июня
30 мая 2019 15:50  [523] Победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2019" стали четыре города Нижегородской области
Культура и отдых

Фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" спустя 6 лет вернулся в Нижний Новгород

04 июня 2019 10:48  [126] Культура и отдых

Фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" вернулся в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 июня в рамках Года театра.

Напомним, что уникальный и единственный в РФ фестиваль театральных капустников "Веселая коза" был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За годы существования он приобрел популярность и поклонников не только в родном регионе. Последний раз фестиваль проводился в 2013 году.

Стоит отметить, что сейчас Нижегородское отделение СТД РФ возрождает фестиваль.

Обновленная "Веселая коза" ориентирована на молодое поколение актеров – до 35 лет – и ставит своей целью, прежде всего, привлечение молодой аудитории зрителей. Это не исключает приезд и выступление "старых" мастеров импровизации, поскольку передача опыта и наставничество помогает сохранить этот уникальный для российского театра жанр.

На фестивале будет организовано несколько лабораторий от мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме работы со столичными специалистами, российские актёры будут иметь возможность общаться на межрегиональном уровне, что необходимо для творческого обмена опытом, налаживания связей и развития единого культурного пространства.
За время существования фестиваля в нем приняли участие актеры из более 60 городов России и ближнего зарубежья. В этом году уже поступили заявки из 20 городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Бишкека, Томска, Читы, Нефтеюганска и ряда городов Урала, Приволжья, Центрального и Западного федеральных округов РФ.
В состав жюри в этом году войдут: Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шустицкий, Вадим Жук и др.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph