Фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" спустя 6 лет вернулся в Нижний Новгород Культура и отдых

Фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" вернулся в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 июня в рамках Года театра.

Напомним, что уникальный и единственный в РФ фестиваль театральных капустников "Веселая коза" был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За годы существования он приобрел популярность и поклонников не только в родном регионе. Последний раз фестиваль проводился в 2013 году.

Стоит отметить, что сейчас Нижегородское отделение СТД РФ возрождает фестиваль.

Обновленная "Веселая коза" ориентирована на молодое поколение актеров – до 35 лет – и ставит своей целью, прежде всего, привлечение молодой аудитории зрителей. Это не исключает приезд и выступление "старых" мастеров импровизации, поскольку передача опыта и наставничество помогает сохранить этот уникальный для российского театра жанр.

На фестивале будет организовано несколько лабораторий от мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме работы со столичными специалистами, российские актёры будут иметь возможность общаться на межрегиональном уровне, что необходимо для творческого обмена опытом, налаживания связей и развития единого культурного пространства.

За время существования фестиваля в нем приняли участие актеры из более 60 городов России и ближнего зарубежья. В этом году уже поступили заявки из 20 городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Бишкека, Томска, Читы, Нефтеюганска и ряда городов Урала, Приволжья, Центрального и Западного федеральных округов РФ.

В состав жюри в этом году войдут: Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шустицкий, Вадим Жук и др.