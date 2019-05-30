Последние новости рубрики Происшествия
04 июня 2019 10:55  [185] Нижегородские СУ СК и Роспотребнадзор организовали проверки по факту отказа турбазы разместить детей с ВИЧ
03 июня 2019 15:41  [240] Вероника Скворцова взяла на контроль оказание медпомощи пострадавшим во время взрыва на дзержинском "Кристалле"
03 июня 2019 14:12  [479] Горячее водоснабжение временно прекращено на 120 объектах в Нижнем Новгороде из-за аварии на теплосети у театра оперы и балета
03 июня 2019 13:29  [543] Молодого мужчину, упавшего с метромоста, спасли в Нижнем Новгороде
03 июня 2019 12:45  [237] Младенец погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗа в Нижегородской области
03 июня 2019 11:38  [441] Коллектив "ГосНИИ "Кристалл" настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы, - руководство НИИ
03 июня 2019 10:58  [378] Выксунская прокуратура восстановила на работе уволенного за прогул сотрудника
03 июня 2019 09:56  [372] Три летних лагеря в Сосновском районе Нижегородской области получили предостережения от прокуратуры
03 июня 2019 09:05  [430] Пропавшие на минувшей неделе в Нижнем Новгороде женщина с ребенком найдены живыми
02 июня 2019 10:41  [520] Матпомощь выделит правительство Нижегородской области пострадавшим при взрыве на заводе "Кристалл" в Дзержинске
Происшествия

Нижегородские СУ СК и Роспотребнадзор организовали проверки по факту отказа турбазы разместить детей с ВИЧ

04 июня 2019 10:55  [185] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области и региональное управление Роспотребнадзора организовали проверки по факту отказа турбазы разместить детей с ВИЧ. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Согласно информации, в настоящее время Богородский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки в спортивной деревне "Новинки".

Кроме того, 5 июня Управление Роспотребнадзора запланировало проведение совещания с директором фонда "СТЭП", организовавшего выезд, Ольгой Кузьмичевой, представителями базы и Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Для сотрудников деревни "Новинки" решено провести семинар, на котором им расскажут о способах передачи ВИЧ-инфекции.

По предварительным данным следствия, администрация спортивной деревни "Новинки" отказала в размещении 50 ВИЧ-положительным детям, которые должны были приехать туда на три дня в рамках летнего лагеря.

"За годы работы нам впервые отказали в проведении мероприятий с формулировкой, что не хотят работать с ВИЧ-положительными людьми. Для нашей организации это явилось ударом. Мы не ожидали такого отношения. Считаю, что этого не должно быть нигде и никогда. Наша задача понимать, что мы – люди, и, что вокруг нас живут такие же люди. Статус здесь не имеет значения", - прокомментировала ситуацию Ольга Кузьмичева в группе фонда в соцсети ВКонтакте.

В группе также появилась информация, что фонд уже нашел новое место для проведения мероприятия.

"Сегодня решился вопрос о том, где и какая турбаза разместит нас и всех кто участвует в нашем празднике и мероприятии 7,8,9 июня. Как мы и говорили: Дети должны быть счастливы", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph