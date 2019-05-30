Нижегородские СУ СК и Роспотребнадзор организовали проверки по факту отказа турбазы разместить детей с ВИЧ Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области и региональное управление Роспотребнадзора организовали проверки по факту отказа турбазы разместить детей с ВИЧ. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Согласно информации, в настоящее время Богородский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки в спортивной деревне "Новинки".

Кроме того, 5 июня Управление Роспотребнадзора запланировало проведение совещания с директором фонда "СТЭП", организовавшего выезд, Ольгой Кузьмичевой, представителями базы и Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Для сотрудников деревни "Новинки" решено провести семинар, на котором им расскажут о способах передачи ВИЧ-инфекции.

По предварительным данным следствия, администрация спортивной деревни "Новинки" отказала в размещении 50 ВИЧ-положительным детям, которые должны были приехать туда на три дня в рамках летнего лагеря.

"За годы работы нам впервые отказали в проведении мероприятий с формулировкой, что не хотят работать с ВИЧ-положительными людьми. Для нашей организации это явилось ударом. Мы не ожидали такого отношения. Считаю, что этого не должно быть нигде и никогда. Наша задача понимать, что мы – люди, и, что вокруг нас живут такие же люди. Статус здесь не имеет значения", - прокомментировала ситуацию Ольга Кузьмичева в группе фонда в соцсети ВКонтакте.

В группе также появилась информация, что фонд уже нашел новое место для проведения мероприятия.

"Сегодня решился вопрос о том, где и какая турбаза разместит нас и всех кто участвует в нашем празднике и мероприятии 7,8,9 июня. Как мы и говорили: Дети должны быть счастливы", - говорится в сообщении.