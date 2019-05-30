Как правильно расположить икону в доме?

Православные верят, что икона в доме – это своего рода оберег от злых сил и возможность напрямую обратиться к Богу. Таковые можно увидеть где угодно. Их качество и количество способно отличаться кардинально. Православные иконы присутствует возможность приобрести в свободном доступе. Многие ею пользуются. Однако недостаточно лишь приобрести икону, необходимо знать, как правильно хранить таковую и какое место в доме в большей степени подойдёт для «святыни».

Изображениям святых нужно выделить почётное место. Ранее иконы чаще всего размещали на восточной стороне жилища в самой большой комнате. Если внушительной по размерам гостиной нет, то можно задействовать любое другое место. Главное, чтобы оно было чистым, опрятным и не загромождено другими предметами интерьера.

Нежелательно размещать иконы вблизи произведений художников. Особенно если таковые носят некоторый провокационный характер; снимков близких родственников, которые «отошли в иной мир»; музыкального оборудования или телевизора; не православных книг или сувениров сомнительного содержания; атрибутов, что имеют отношение к другим религиям. Необходимо обеспечить свободный и беспрепятственный подход к иконам. Можно приобрести специальные ящички для икон. Таковые реализуются в свободном доступе.

Какое количество икон является оптимальным? На этот вопрос нет ответа. Каких-либо категоричных требований не существует. Каждый человек определяет качество и количество таковых самостоятельно. Важно, чтобы каждый образ был понятен членам отдельной семьи, и почитаем таковыми. Жители дома должны понимать, какую информацию и энергетику несут те или иные лики.

Многие верят, что иконы нельзя дарить или покупать в интернет-магазине, но у этого суеверия нет никаких обоснований. Если образ был приобретён честным путём, то в этом нет ничего плохого. Освященные лики можно приобрести в храме. Однако никто не мешает освятить купленную икону. Если образы пришли в непригодность, то их можно оставить в храме или реставрировать.

Календари с православными праздниками не считаются иконами, поэтому их можно размещать где угодно.

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