Роскачество нашло в чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку Общество

Фото: с сайта Роскачество

Роскачество нашло в черном чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте национальной системы мониторинга качества.

Эксперты проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. При этом оценивалось 178 характеристик, в том числе были проведены проверки на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, группы бактерий кишечной палочки, а также содержание золы, кофеина и танинов, массовая доля грубых волокон и др.

Серьезных нарушений ни в одном чае обнаружено не было. "Проверка показала, что потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", - говорится в результатах исследования.

Однако, в 40 чаях из 48 эксперты нашли следы пестицидов. Отмечается, что в небольшом количестве пестициды не смогут навредить здоровью человека. Свободными от следов пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовые Akbar и "Традиция".

В пакетированном чае Dilmah было обнаружено в три раза больше максимально допустимого количества плесени, в пакетированном чае "Краснодарский" – в 4 раза больше.

В 11 пакетированных чаях торговых марок Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и в листовом чае бренда "Традиция" выявлены группы бактерий кишечной палочки.

"На данные нарушения могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки", - поясняют эксперты.

Также, в очередной раз было доказано, что качество листового чая лучше пакетированного. Это подтвердили чаи марок: Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша", "Майский", Tess. Листовой чай показал меньшее количество следов пестицидов, отсутствие БГКП и плесени. Только в трех случаях из 13 листовой чай уступил пакетированному – это чаи марок: Lipton, Greenfield и Ahmad.

В упаковке чая торговой марки "Краснодарский" проверка выявила недовес в 3 грамма. А у торговой марки Dilmah наоборот перевес: 51,5 г вместо 50 г.