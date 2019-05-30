Публичные слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2018 год пройдут 6 июня Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год" пройдут 6 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Слушания планируется провести как в заочной форме в режиме трансляции на официальном сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", так и в очной форме в актовом зале регионального министерства финансов.

Для участия в слушаниях в заочной форме необходимо зарегистрироваться на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания" до 6 июня. На сайте также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2018 год".

Напомним, что доходы областного бюджета за 2018 год составили 161,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Расходы облбюджета исполнены в объеме 151,8 млрд рублей. Таким образом, бюджет области за 2018 год исполнен с профицитом в 9,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета региона в 2018 году составили 195,3 млрд рублей — рост по сравнению с 2017 годом на 11%. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 186,1 млрд рублей.