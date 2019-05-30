Реконструкция тепловой сети на ул.Панфиловцев началась в Дзержинске Общество

Реконструкция тепловой сети на ул.Панфиловцев началась в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Реконструкцией распределительного трубопровода по улице Панфиловцев занимаются дзержинские тепловые сети филиала. Проект предусматривает перекладку 303,8 метра трубопровода Ду 400 мм на участке от неподвижной опоры № 209 до центрального теплового пункта №7 с пересечением улицы Чапаева.

В ходе реализации проекта будет проведена замена защитных гильз под проезжей частью, запорной арматуры, выполнен ремонт канала, тепловых камер и другие сопутствующие работы с восстановлением асфальтового покрытия дороги. Стоимость проекта составляет 31,5 млн рублей.