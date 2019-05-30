Последние новости рубрики Общество
04 июня 2019 14:39  [105] ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей из нижегородских коррекционных школ
04 июня 2019 14:25  [82] Реконструкция тепловой сети на ул.Панфиловцев началась в Дзержинске
04 июня 2019 13:42  [186] "ТНС энерго НН" напоминает, кому нужно заменить электросчетчик до 31 июля
04 июня 2019 13:31  [118] Специалисты восстановили обесточенные в результате взрывов объекты Дзержинска
04 июня 2019 12:42  [219] Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания
04 июня 2019 12:41  [115] Глава Дзержинска Иван Носков заявил о том, что ситуация в городе после ЧП стабилизировалась
04 июня 2019 12:30  [61] Депутаты Гордумы поздравили нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам
04 июня 2019 11:57  [142] Роскачество нашло в чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку
04 июня 2019 10:38  [124] Жители Дзержинска объединились для устранения последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл"
04 июня 2019 10:30  [186] Нижегородский фестиваль "Ботаника" переехал в Александровский сад и стал бесплатным
Общество

Реконструкция тепловой сети на ул.Панфиловцев началась в Дзержинске

04 июня 2019 14:25  [82] Общество

Реконструкция тепловой сети на ул.Панфиловцев началась в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Реконструкцией распределительного трубопровода по улице Панфиловцев занимаются дзержинские тепловые сети филиала. Проект предусматривает перекладку 303,8 метра трубопровода Ду 400 мм на участке от неподвижной опоры № 209 до центрального теплового пункта №7 с пересечением улицы Чапаева.

В ходе реализации проекта будет проведена замена защитных гильз под проезжей частью, запорной арматуры, выполнен ремонт канала, тепловых камер и другие сопутствующие работы с восстановлением асфальтового покрытия дороги. Стоимость проекта составляет 31,5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph