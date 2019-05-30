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Депутаты Гордумы поздравили нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.
Праздничные мероприятия по случаю праздника состоялись 4 июня в Соборной мечети Нижнего Новгорода. С окончанием поста нижегородских мусульман поздравили депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, представители администрации города, Общественной палаты области и религиозных конфессий.
Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев поздравил собравшихся от имени депутатов и председателя Гордумы Дмитрия Барыкина. Он отметил, что праздник Ураза-байрам несет идеи равенства, братства, взаимопомощи и духовного возрождения.
"Нижний Новгород является многонациональным городом. В одном только Канавинском районе живет в добрососедстве, мире и согласии более 100 национальностей и народов. Мусульмане вносят достойный вклад в развитие экономики, культуры, духовности Нижнего Новгорода и области. Столетиями мы живем в одной семье, и, надеюсь, что наши дружеские взаимоотношения будут продолжены нашими детьми и внуками", - сказал Николай Сатаев. Он пожелал всем благополучия, достатка в доме и здоровья.
Депутат Думы Алексей Бобров призвал собравшихся к сохранению мира. "История Советского Союза и России говорит о том, что любой человек, приезжая в нашу страну, становится русским. Есть русские татары, русские таджики, русские узбеки и русские евреи. Наша страна пережила 200 вторжений, и каждый раз все народы плечом к плечу сражались за нашу Родину, поэтому я хочу призвать вас к миру. Пусть нас никто не разделяет, и мы будем всегда вместе. Я родился в многонациональной семье, и мои корни невозможно разделить, как и наш нижегородский русский народ разделить невозможно. Поэтому давайте все вместе беречь нашу Россию", - сказал депутат.
Председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак отметил дружбу между религиозными общинами Нижнего Новгорода: "Мы – руководители конфессий – друзья, причем такие надежные друзья, что нет такой силы, которая подвигнет нас даже на доли миллиметра в любую сторону зла".
По данным Духовного управления мусульман Нижегородской области, в праздничных богослужениях в трех мечетях Нижнего Новгорода сегодня приняли участие более 10 тысяч мусульман.
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Ураза-байрам — один из двух главных праздников ислама, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня, собранные средства идут в пользу общины в виде сухих продуктов питания, либо денежного эквивалента этих продуктов. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало с 624 года.
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