Нижегородская улица Рождественская признана лучшей торговой улицей России Бизнес

Нижегородская улица Рождественская признана лучшей торговой улицей России

Улица Рождественская в Нижнем Новгороде признана лучшей торговой улицей России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В целом нижегородские организации признаны победителями в нескольких номинациях Всероссийского конкурса "Торговля России". Результаты были объявлены на V Международном форуме бизнеса и власти "Неделя российского ритейла".

Конкурс проводится минпромторгом РФ уже второй раз. В нем участвуют торговые организации со всей страны. В прошлом году улица Большая Покровская стала победителем в номинации "Лучшая торговая улица".

"Отрадно, что в этом году нижегородцы завоевали первые места сразу в четырех номинациях. Сегодня сфера торговли, в которой трудятся тысячи жителей Нижегородской области, вносит весомый вклад в экономику региона. По итогам 2018 года наш регион вошел в десятку лучших в стране по обороту розничной торговли (3 место в ПФО и на 10 в России). За 2018 год этот показатель вырос на 5% и составил около 740 млрд рублей. В сфере торговли высококонкурентная среда, а это значит, что нижегородские предприниматели стремятся предлагать все более качественные, разнообразные и доступные товары жителям региона", - сообщил Глеб Никитин.

Всего в конкурсе приняло участие 823 компании, из которых прошли отбор 579 участников.

Организатор конкурса - минпромторг России, партнёры - Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и Ассоциация компаний розничной торговли.

СПРАВКА:

Конкурс "Торговля России" проводится второй раз. Целью конкурса является выявление достижений и лучших практик различных форматов российской розницы и стимулирование их развития.

Конкурс проводится в восьми номинациях: "Лучший торговый город", "Лучшая ярмарка", "Лучший объект фаст-фуда", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучший магазин", "Лучшая торговая улица".