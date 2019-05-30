Более 350 людей с ОВЗ участвуют в культурно-спортивном фестивале "Дружба народов" в Нижнем Новгороде Общество

Участники фестиваля Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 350 людей с ограниченными возможностями здоровья из 14 субъектов ПФО и 15 национальных республик РФ принимают участие во Всероссийском фестивале "Дружба народов", который 4 июня 2019 года торжественно открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Фестиваль такого уровня у нас проводится впервые. Уверен, что он станет настоящим праздником для всех - и для участников, и для зрителей, ведь его основная цель - укрепить национально-культурные связи регионов, расширить круг общения людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченными талантами, творческими способностями, большими спортивными достижениями, а также привлечь внимание общественности к потребностям людей с инвалидностью", - отметил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев.

Он также выразил благодарность от имени губернатора региона Глеба Никитина и всего правительства области организаторам фестиваля за высокий уровень социального партнерства и активную работу по защите прав и интересов людей с инвалидностью.

"Мы очень рады, что Нижегородская область сегодня становится столицей дружбы народов. Это настоящий праздник дружбы людей, которые хотят совершенствоваться, развиваться. Мы видим культуру нашей большой богатой многонациональной России. Мы видим, что нет ограниченных возможностей - есть абсолютно безграничные возможности. Я уверена, что в ближайшие годы число людей с ОВЗ, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, будет расти. Всероссийское общество инвалидов делает большое и серьезное дело, а Законодательное собрание и правительство региона им в этом активно помогают", - подчеркнула и.о. председателя регионального парламента Ольга Щетинина.

В течение трех дней участники фестиваля продемонстрируют культурно-исторические национальные традиции своего региона, познакомятся с фольклором, особенностями быта национальных республик РФ. Состоятся спортивные состязания "Спорт, движение, жизнь!" среди инвалидов-колясочников, соревнования по шахматам, пауэрлифтингу, скандинавской ходьбе, дартсу, а также настольным играм (джакколо и шаффлборд) и другие. Фестиваль продлится до 6 июня 2019 года.

Напомним, одной из важнейших задач национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.