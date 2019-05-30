Последние новости рубрики Общество
04 июня 2019 19:03  [163] Нижний сегодня: главные события дня
04 июня 2019 18:54  [192] "Госпрограмма по развитию сельских территорий – беспрецедентная по масштабам финансирования", - Денис Москвин
04 июня 2019 18:45  [107] ЛУКОЙЛ организовал спортивные занятия для детских пришкольных лагерей Кстова
04 июня 2019 18:23  [152] Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня
04 июня 2019 17:57  [194] Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года
04 июня 2019 17:35  [218] Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях
04 июня 2019 17:22  [140] Более 350 людей с ОВЗ участвуют в культурно-спортивном фестивале "Дружба народов" в Нижнем Новгороде
04 июня 2019 16:58  [183] Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода
04 июня 2019 15:40  [265] Сергей Морозов и Владимир Панов обсудили с нижегородцами перспективы строительства гостиницы на Мануфактурной
04 июня 2019 15:29  [149] Более 10 тысяч детей и родителей посетили семейный "Фестиваль мороженого" в Нижегородской области
Общество

ЛУКОЙЛ организовал спортивные занятия для детских пришкольных лагерей Кстова

04 июня 2019 18:45  [107] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" поддержала инициативу кстовской федерации баскетбола о включении в программу детских пришкольных лагерей спортивных занятий. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Смену в спортзале ДК "Нефтехимиков" 3 июня торжественно открыл заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень.

"От лица компании "ЛУКОЙЛ" мы поздравляем вас с днем защиты детей. Целый год вы получали знания, а сегодня в первый день ваших каникул мы открываем вам летний лагерь. Здесь можно заниматься спортивными играми, баскетболом и мы желаем вам, чтобы вы провели каникулы с пользой для здоровья. Хорошего отдыха!", - сказал в своем выступлении Антон Гребень.

Спортивная программа нацелена привить детям любовь к физкультуре и активному образу жизни и включает в себя упражнения на координацию, ловкость и ведение мяча. В течение месяца на занятия в спортзал ДК "Нефтехимиков" будут приходить дети почти со всех школ города Кстово.

Благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ" на безвозмездной основе был выделен спортивный зал для занятий, закуплено оборудование и инвентарь для проведения соревнований.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph