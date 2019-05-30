ЛУКОЙЛ организовал спортивные занятия для детских пришкольных лагерей Кстова Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" поддержала инициативу кстовской федерации баскетбола о включении в программу детских пришкольных лагерей спортивных занятий. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Смену в спортзале ДК "Нефтехимиков" 3 июня торжественно открыл заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень.

"От лица компании "ЛУКОЙЛ" мы поздравляем вас с днем защиты детей. Целый год вы получали знания, а сегодня в первый день ваших каникул мы открываем вам летний лагерь. Здесь можно заниматься спортивными играми, баскетболом и мы желаем вам, чтобы вы провели каникулы с пользой для здоровья. Хорошего отдыха!", - сказал в своем выступлении Антон Гребень.

Спортивная программа нацелена привить детям любовь к физкультуре и активному образу жизни и включает в себя упражнения на координацию, ловкость и ведение мяча. В течение месяца на занятия в спортзал ДК "Нефтехимиков" будут приходить дети почти со всех школ города Кстово.

Благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ" на безвозмездной основе был выделен спортивный зал для занятий, закуплено оборудование и инвентарь для проведения соревнований.