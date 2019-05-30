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Общество

Всероссийская "горячая линия" по вопросам детского отдыха начала работу для потребителей 5 июня

05 июня 2019 09:18  [31] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Всероссийская "горячая линия" по вопросам детского отдыха начала работу для потребителей 5 июня. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

До 19 июня включительно специалисты управления будут отвечать на вопросы нижегородцев: на что необходимо обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок; какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха; что необходимо взять ребенку с собой в лагерь.

Телефоны "горячей линии" Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (в будние дни с 9:00 до 17:00): 436-42-47, 436-76-89.  

Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" (в будние дни с 9:00 до 17:00): 437-08-70, 213-82-84.

Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора (круглосуточно): 8 800 555 49 43.

 

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