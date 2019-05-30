Последние новости рубрики Общество
05 июня 2019 09:33  [28] Аллею каштанов посадят в нижегородском сквере 65-летия Победы ко дню рождения Пушкина
05 июня 2019 09:18  [49] Всероссийская "горячая линия" по вопросам детского отдыха начала работу для потребителей 5 июня
04 июня 2019 19:03  [235] Нижний сегодня: главные события дня
04 июня 2019 18:54  [245] "Госпрограмма по развитию сельских территорий – беспрецедентная по масштабам финансирования", - Денис Москвин
04 июня 2019 18:45  [132] ЛУКОЙЛ организовал спортивные занятия для детских пришкольных лагерей Кстова
04 июня 2019 18:23  [213] Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня
04 июня 2019 17:57  [248] Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года
04 июня 2019 17:35  [285] Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях
04 июня 2019 17:22  [158] Более 350 людей с ОВЗ участвуют в культурно-спортивном фестивале "Дружба народов" в Нижнем Новгороде
04 июня 2019 16:58  [208] Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода
Общество

Аллею каштанов посадят в нижегородском сквере 65-летия Победы ко дню рождения Пушкина

05 июня 2019 09:33  [28] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Аллею каштанов посадят в нижегородском сквере 65-летия Победы к 220-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Восемнадцать каштанов высадят школьные трудовые бригады и глава Советского района Владимир Исаев 06 июня. Начало работ запланировано на 09:30. Перед этим собравшихся ждет небольшой концерт, подготовленный учреждениями культуры района.

Отмечается, что в этом году на территории Советского района планируется посадить 125 тысяч молодых деревьев и кустарников. Растения будут высажены на территории социально значимых объектов, во дворах домов и вдоль проезжей части.

Ранее сообщалось, что около 19 тысяч саженцев планируется высадить в Нижнем Новгороде в 2019 году в рамках компенсационного озеленения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph