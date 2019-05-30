Аллею каштанов посадят в нижегородском сквере 65-летия Победы ко дню рождения Пушкина

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Аллею каштанов посадят в нижегородском сквере 65-летия Победы к 220-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Восемнадцать каштанов высадят школьные трудовые бригады и глава Советского района Владимир Исаев 06 июня. Начало работ запланировано на 09:30. Перед этим собравшихся ждет небольшой концерт, подготовленный учреждениями культуры района.
Отмечается, что в этом году на территории Советского района планируется посадить 125 тысяч молодых деревьев и кустарников. Растения будут высажены на территории социально значимых объектов, во дворах домов и вдоль проезжей части.
Ранее сообщалось, что около 19 тысяч саженцев планируется высадить в Нижнем Новгороде в 2019 году в рамках компенсационного озеленения.
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