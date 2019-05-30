Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП в Дзержинске на совещании президента с членами правительства 4 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Правительством области сразу после событий был создан оперативный штаб и приняты все необходимые решения о проведении первичных мероприятий, поэтому мы осуществляли эти действия в тесной кооперации и взаимосвязи с членами федерального правительства, постоянно были на связи. Для недопущения паники в кратчайший срок был налажен единый скоординированный поток регулярной официальной информации во все средства массовой информации", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, всем пациентам, которые были в тяжёлом и состоянии средней тяжести, была оказана материальная помощь за счёт консолидированного бюджета Нижегородской области. На это было выделено 2,7 млн рублей.

"Мы сконцентрировались в первую очередь на восстановлении социальных объектов, в частности четырёх школ, где должен был проходить в понедельник Единый госэкзамен. Они были приведены в нормативное состояние, и ЕГЭ прошёл в штатном режиме", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что подрядчикам и поставщикам было выдано более 55 гарантийных писем. В результате к 3 июня были восстановлены стекла окон 207 жилых домов, 23 школ, 43 детских садов, 10 спортивных объектов и т.д. К ремонтно-восстановительным работам было привлечено более 2000 человек, в том числе волонтёры, управляющие компании, военные и др.

"По пострадавшим объектам промышленности и торговли, а также предприятиям малого бизнеса, работы по возмещению ущерба также координируются оперативным штабом, правительством области, и возмещение ущерба будет проводиться в рабочем порядке во взаимодействии с самим предприятием. Ситуация остаётся на постоянном контроле", - заключил Глеб Никитин.