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Бизнес

Около 650 человек посетили консультации НБД-Банка во время "Недели финансовой грамотности"

05 июня 2019 11:44  [112] Бизнес

Фото: Пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк подвел итоги образовательной акции "Неделя финансовой грамотности", где сотрудники кредитной организации провели бесплатные консультации по актуальным финансовым темам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такую акцию НБД-Банк проводит уже второй год. Она предназначена для действующих и потенциальных клиентов и приуроченную ко Дню рождения банка.

Программа мероприятий в рамках акции "Неделя финансовой грамотности" с 20 мая по 24 мая включала в себя как бесплатные консультации по актуальным финансовым темам, так и презентацию специальных тарифов для клиентов и привлекательных предложений на отдельные банковские услуги.

Всего в течение пяти дней участниками акционных мероприятий "Недели финансовой грамотности" стали около 650 человек. Сотрудники банка на встречах с предпринимателями подробно рассказали о преимуществах комплексного банковского обслуживания, инструментах поддержки и развития бизнеса, способах минимизации кредитной нагрузки. Также за время проведения акции поступило 39 заявок на открытие расчетных счетов, 12 – на кредитные продукты и 20 заявок на другие услуги банка.

"Второй год мы проводим образовательное мероприятие "Неделя финансовой грамотности". За этим названием скрывается довольно простая цель – рассказать нашим клиентам, и физическим, и юридическим лицам, и предпринимателям, в наиболее простой и удобной форме о современных финансовых инструментах. Мы обладаем достаточным опытом и знаниями, которыми готовы делиться. А интерес действующих и потенциальных клиентов к нашей акции еще раз подтверждают актуальность обсуждаемых тем", – отметил начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

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