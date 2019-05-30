"ЕР" предложила предоставить социальные налоговые вычеты за оплату спортивных секций и покупку спортинвентаря для детей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Представители "Единой России" выступили с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. Об этом заявила координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она предложила, в частности, предусмотреть социальные налоговые вычеты. Соответствующее предложение направлено в министерство финансов РФ.

"Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих пор не действует", - сказала Ольга Окунева.

"К рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок в статью 219 Налогового кодекса РФ, которыми, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта – это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения", – добавила Окунева.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей.

"Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект данной категории", – считает координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья".

"Указом президента России 2018-2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства. Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено, как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения", - заключила Ольга Окунева.