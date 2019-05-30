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Культура и отдых

"Театральное Приволжье" выступило на спортивно-развлекательной площадке около стадиона "Нижний Новгород"

05 июня 2019 12:18  [147] Культура и отдых

Участники регионального этапа фестиваля школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье" выступили на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Первыми на сцену вышел детский кукольный театр из Краснобаковского района. Он продемонстрировал зрителям постановку "Северная сказка" - историю о появлении солнца.

"Народный" театр Дворца культуры Павловского района показал спектакль "Падал прошлогодний снег" - своеобразную интерпретацию известного одноименного мультфильма.

"Народная (Образцовая)" театральная студия "Куклы" Центральной клубной системы городского округа Перевозский вышла к зрителям с кукольным спектаклем "Лисенок-плут".

Все три театральные студии были участниками муниципального этапа фестиваля школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье", проходившего в Нижегородской области с 16 апреля по 20 мая 2019 года.

В муниципальном этапе фестиваля приняло участие 218 театральных коллективов Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, старт фестивалю 27 марта 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В своем выступлении полпред напомнил, что указом президента России Владимира Путина 2019 год в РФ объявлен Годом театра. Игорь Комаров рассказал, что в ПФО ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду.

В свою очередь Глеб Никитин отметил, что проведение театрального фестиваля ПФО в регионе станет отличной возможностью для студенческих и театральных коллективов проявить свой талант и получить оценку профессионального жюри.

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