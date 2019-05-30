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Бизнес

Банк "Открытие" и "Опора России" заключили соглашение о развитии и поддержке предпринимательства

05 июня 2019 12:33  [155] Бизнес

Банк "Открытие" и "Опора России" заключили соглашение о развитии и поддержке предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и президент "Опоры России" Александр Калинин на Петербургском международном экономическом форуме.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

"Сотрудничество с "Опорой России" - это важный для нас шаг, так как организация объединяет около 400 тысяч предпринимателей, которые создают более 5 млн рабочих мест. Также "Опора России" поддерживает молодёжное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество", - заявил Михаил Задорнов.

"Именно такой финансовый институт, как "Открытие", является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки", - прокомментировал президент "Опоры России" Александр Калинин.

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