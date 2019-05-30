Долг потребителей электроэнергии перед "ТНС энерго НН" составил почти 11 млрд рублей Общество

Долг потребителей электроэнергии перед ТНС энерго НН составил почти 11 млрд рублей

Задолженность потребителей перед ПАО "ТНС энерго НН" - гарантирующим поставщиком на территории Нижегородской области, продолжает расти и на сегодняшний день составляет 10,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что наиболее проблемными категориями потребителей, регулярно нарушающими сроки оплаты, стали население - 1,3 млрд рублей; предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 756,9 млн рублей; управляющие компании – 732,3 млн рублей; прочие потребители – 728,4 млн рублей; бюджетные организации – 377,9 млн рублей; а также предприятия промышленности – 369,5 млн рублей.

Наибольшую задолженность перед ПАО "ТНС энерго НН" имеют следующие организации и предприятия:

ОАО "Ильиногорское" (долг 132,7 млн рублей),

АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (долг 121,7 млн рублей),

ОАО "РУМО" (долг 118,2 млн рублей),

МП "Нижегородэлектротранс" (долг 106,4 млн рублей),

МУП "Водоканал" Кстовского района (долг 75,5 млн рублей),

ОАО "Лысковский электротехнический завод" (долг 49,1 млн рублей);

МП "Городская управляющая компания" (долг 39 млн рублей);

АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (долг 30,3 млн рублей);

"ПАО "ТНС энерго НН" призывает всех потребителей-должников в кратчайшие сроки погасить существующую задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию", - сообщили в компании.

"ТНС энерго НН" также обращает внимание всех потребителей на то, что игнорирование обязанностей по оплате электроэнергии подрывает надежность энергоснабжения всего Нижегородского региона.