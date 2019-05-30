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Общество

Почти 350 дворов планируется благоустроить в Нижегородской области

05 июня 2019 15:21  [81] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Почти 350 дворов и 95 общественных пространств планируется благоустроить в Нижегородской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено более 1,5 млрд рублей.

"Основные работы, которые выполняются в рамках благоустройства дворов, это асфальтировка проездов и тротуаров. Установка лавочек и урн, организация освещения. Если же жители хотят, чтобы у них появилась детская или спортивная площадка, то они должны дать согласие на 20% софинансирование от стоимости дополнительных работ", - пояснил министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

В том числе в Вадском районе в 2019 году будут благоустроены три двора: домов № 13 и 15 по улице Юбилейная, а также дома № 2 по улице Советская. В настоящее время там уже заасфальтированы дорожные проезды и тротуары.

"Мы второй год участвуем в данной программе. И хочется отметить, что количество заявок на благоустройство по сравнению с прошлым годом выросло. Люди видят, что их дворы преображаются и они довольны результатом", - сказал глава администрации Вадского сельсовета Вадского муниципального района Нижегородской области Александр Заикин.

По контракту завершить работы во всех трех дворах необходимо к августу 2019 года. Но как заверил подрядчик, благоустройство он закончит раньше установленного срока.

Напомним, губернатор нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

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