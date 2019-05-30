Делегация ЗС НО посетила с рабочим визитом ХМАО Политика

Делегация Законодательного собрания Нижегородской области 5 июня посетила с рабочим визитом Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Возглавила делегацию заместитель председателя ОЗС Ольга Щетинина.

В Ханты-Мансийске депутаты Законодательного собрания провели рабочие встречи с коллегами из профильных комитетов и фракций Думы Югры. Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, совершенствования законодательной базы по направлениям работы профильных комитетов.

"Каждая наша встреча – это не только дружеское общение, но, прежде всего, обмен опытом законотворческой деятельности, обсуждение федеральных проектов и нормативно-правовых новаций, знакомство с особенностями правоприменительной практики в наших регионах", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Председатель Думы ХМАО - Югры Борис Хохряков выразил уверенность, что мероприятия в рамках визита делегации ОЗС Нижегородской области в Югру "внесут вклад в укрепление и развитие наших отношений".

"У нас есть общие интересы в законотворчестве, в частности, по обмену опытом и поддержке законодательных инициатив друг друга. Поэтому я думаю, что визит будет очень плодотворным", - сказал Борис Хохряков.

"Всё то, что прописано у нас в соглашении о сотрудничестве, мы готовы исполнять в полном объеме и даже больше. Мы всегда открыты для диалога, любим принимать гостей и рады поделиться хорошей погодой, теплом наших сердец и показать по максимуму всё самое лучшее", - добавил он.

В ходе обсуждения затрагивались такие темы как поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, развитие институтов гражданского общества.

Как отметила Ольга Щетинина, Законодательное собрание стремится наладить конструктивный, содержательный, уважительный диалог с представителями гражданского общества.

"Мы ведём работу по двум главным направлениям. Первое связано с организацией на базе областного парламента общественных формирований с различными задачами. В частности, был создан Научно-консультативный совет, который за 10 лет обеспечил научное сопровождение более 200 законов области, подготовил более 50 экспертных заключений на проекты областных и федеральных законов, а также проекты постановлений собрания", - сказала Ольга Щетинина.

"Второе направление нашей работы состоит в привлечении экспертов для обеспечения научного сопровождения законодательного процесса. Заключены 11 соглашений о сотрудничестве с вузами, представители которых входят в составы рабочих групп, приглашаются на различные мероприятия. В региональном парламенте проводятся парламентские дебаты и конкурсы для повышения правосознания граждан, в первую очередь, молодого поколения", - добавила она.

Ольга Щетинина особо отметила подпрограмму, связанную с поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций области. В числе ее основных задач - расширение участия таких НКО в социальной сфере, развитие благотворительной деятельности и добровольчества.

В свою очередь, Борис Хохряков рассказал о поддержке в ХМАО социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

Активное обсуждение получил вопрос, связанный с обеспечением доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Ольга Щетинина считает, что качество таких услуг со стороны государства нужно тщательно контролировать.

Также члены нижегородской делегации примут участие в торжественном пуске в эксплуатацию судна на подводных крыльях "Валдай 45Р", проект которого был разработан "Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева".

"У нас очень много точек соприкосновения. Это и строительство водных судов, которые необходимы нашему округу, потому что он буквально опоясан реками. И, конечно, жителям округа нужны современные комфортные водные транспортные средства, а учитывая, что у нас особые климатические условия, они должны быть еще и надёжные. Я уверен, что "Валдай" полностью подходит под эти определения. Кроме этого, Ханты-Мансийский округ удостоился чести быть первым регионом, где будет ходить "Валдай". Нам прислали самый первый образец, который пойдет в эксплуатацию", - прокомментировал Борис Хохряков.

"Валдай 45Р" построен в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, скорость – 65 км/ч, вместимость – 45 пассажиров, дальность плавания – 400 км, экипаж – 2 человека. "Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

"Судно "Валдай" - наша гордость. Депутаты Законодательного собрания постоянно держат в поле зрения вопросы, связанные с возрождением и развитием водных перевозок. Мы рады, что наряду с нашим регионом "Валдай" будет бороздить речные просторы и в Ханты-Мансийском округе. Уверена, пассажиры оценят по достоинству все преимущества нового судна на подводных крыльях", - отметила Ольга Щетинина.

СПРАВКА:

С подписания соглашения с Думой Ханты-Мансийского автономного округа в 2004 году начался процесс межпарламентского взаимодействия Законодательного собрания Нижегородской области с другими субъектами России. За полтора десятилетия между двумя регионами налажен обмен опытом законотворческой работы. Межпарламентские контакты привели к более интенсивному взаимодействию экономических отношений двух регионов.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области