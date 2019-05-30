Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Владимира Панова, который 5 июня 2019 года посетила новый экопункт, расположенный на улице Толбухина в Автозаводском районе.

В День эколога компания "Исток", занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, и книжный магазин "Дирижабль" презентовали новый ЭКО-проект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене, либо полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.

"Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине "Дирижабль" расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания. Этим проектом мы надеемся сохранить благоприятную окружающую среду и повысить у нижегородцев желание больше читать", – подчеркнул представитель книжного магазина "Дирижабль" Владимир Гройсман.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде установлено семь пунктов приема вторсырья:

1. Ул. Карла Маркса, у дома №7б.

2. Ул. Дьяконова, у дома №20.

3. Ул. Южное шоссе, у дома №22б.

4. Казанское шоссе, у дома №10к5.

5. Ул. Коминтерна, у дома №6.

6. Ул. Толбухина, напротив д.8

7. Ул. Маковского, у дома №17в

"На следующей неделе планируется открыть экопункт на Московском шоссе и в ближайшее время поставить еще два пункта в верхней части города – на улицах Сахарова и Лопатина", – сообщил Владимир Панов.

Генеральный директор управляющей организации ООО "Исток" Денис Тавров рассказал, что пункты принимают: картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки.

"В Нижнем Новгороде открылся новый завод по переработке пластика, через него мы надеемся расширить ассортимент принимаемого нами вторсырья", – поделился Денис Тавров.

Владимир Панов отметил, что с каждым новым открытым пунктом приема вторсырья интерес жителей к ним растет. Кроме того, некоторые нижегородцы выражают желание своими глазами увидеть, как осуществляется переработка мусора.

"Работа администрации по развитию раздельного накопления отходов продолжается. Помимо пунктов приема вторсырья у нас реализуется проект "Экоофис", который подразумевает ведение раздельного накопления мусора в административных учреждениях, школах. Эта тема все больше становится популярной среди нижегородцев. Более того, горожане начали не только сортировать отходы и сдавать их, но и хотят подробнее ознакомиться с технологией по их переработке. К нам уже поступили предложения от жителей посмотреть, как работает предприятие. Я думаю, что в ближайшее время мы организуем такое мероприятие", – сказал заместитель директора департамента по благоустройству Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Ранее сообщалось, что пятый пункт приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде.