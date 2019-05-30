Последние новости рубрики Общество
05 июня 2019 17:04  [51] Игорь Комаров вручил государственные награды жителям ПФО
05 июня 2019 16:46  [76] Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин начали покраску резного наличника нижегородского объекта культурного наследия на ПМЭФ
05 июня 2019 16:36  [111] Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде
05 июня 2019 16:16  [104] Мызинский мост полностью закроют до 20 августа
05 июня 2019 15:42  [148] Нижегородцам хотят предоставить перерасчет за вывоз ТКО в случае отсутствия человека дома
05 июня 2019 15:42  [95] "Проекты в малых городах и поселках дают стимул для дальнейшего развития территорий", - Артем Кавинов
05 июня 2019 15:21  [107] Почти 350 дворов планируется благоустроить в Нижегородской области
05 июня 2019 14:59  [121] Началось возведение пристроя детского сада №469 в Нижнем Новгороде
05 июня 2019 14:36  [220] Руководство "Новинок" публично извинилось перед фондом "СТЭП" за отказ размещать детей с ВИЧ
05 июня 2019 14:29  [124] "Депутатам важно получить расчеты, как введение этих правил отразится на кошельках нижегородцев", - Дмитрий Барыкин
Общество

Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде

05 июня 2019 16:36  [111] Общество

Фото: Алексей Манянин

Специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Владимира Панова, который 5 июня 2019 года посетила новый экопункт, расположенный на улице Толбухина в Автозаводском районе.

В День эколога компания "Исток", занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, и книжный магазин "Дирижабль" презентовали новый ЭКО-проект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене, либо полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.

"Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине "Дирижабль" расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания. Этим проектом мы надеемся сохранить благоприятную окружающую среду и повысить у нижегородцев желание больше читать", – подчеркнул представитель книжного магазина "Дирижабль" Владимир Гройсман.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде установлено семь пунктов приема вторсырья:

1.         Ул. Карла Маркса, у дома №7б.

2.         Ул. Дьяконова, у дома №20.

3.         Ул. Южное шоссе, у дома №22б.

4.         Казанское шоссе, у дома №10к5.

5.         Ул. Коминтерна, у дома №6.

6.         Ул. Толбухина, напротив д.8

7.         Ул. Маковского, у дома №17в

"На следующей неделе планируется открыть экопункт на Московском шоссе и в ближайшее время поставить еще два пункта в верхней части города – на улицах Сахарова и Лопатина", – сообщил Владимир Панов.

Генеральный директор управляющей организации ООО "Исток" Денис Тавров рассказал, что пункты принимают: картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки.

"В Нижнем Новгороде открылся новый завод по переработке пластика, через него мы надеемся расширить ассортимент принимаемого нами вторсырья", – поделился Денис Тавров.

Владимир Панов отметил, что с каждым новым открытым пунктом приема вторсырья интерес жителей к ним растет. Кроме того, некоторые нижегородцы выражают желание своими глазами увидеть, как осуществляется переработка мусора.

"Работа администрации по развитию раздельного накопления отходов продолжается. Помимо пунктов приема вторсырья у нас реализуется проект "Экоофис", который подразумевает ведение раздельного накопления мусора в административных учреждениях, школах. Эта тема все больше становится популярной среди нижегородцев. Более того, горожане начали не только сортировать отходы и сдавать их, но и хотят подробнее ознакомиться с технологией по их переработке. К нам уже поступили предложения от жителей посмотреть, как работает предприятие. Я думаю, что в ближайшее время мы организуем такое мероприятие", – сказал заместитель директора департамента по благоустройству Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Ранее сообщалось, что пятый пункт приема вторсырья открыли в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мусор ТБО
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph