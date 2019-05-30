Фан-зону откроют на Нижневолжской набережной в день матча "Россия-Кипр" 11 июня Общество

Фан-зону откроют на Нижневолжской набережной в день матча "Россия-Кипр" 11 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пригласив жителей и гостей Нижнего Новгорода принять участие в мероприятиях, которые пройдут в преддверии отборочного матча Евро-2020 в Нижнем Новгороде.

Российский футбольный союз и правительство Нижегородской области готовят для этого масштабную программу. Игра между сборными России и Кипра пройдет 11 июня 2019 года на стадионе "Нижний Новгород".

Уже на текущей неделе в городе начнут работать hospitality и фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, автографсессия с участием экс-футболистов национальной сборной Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова в торговых центрах.

"Самое интересное ждет нас в день матча. На Нижневолжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с развлекательной программой и показом матча", - сказал Глеб Никитин.

"Уверен, что интерес к игре будет огромный, и мы снова ощутим атмосферу Чемпионата мира по футболу", - добавил он.

За три часа до игры на стадионе "Нижний Новгород" начнется развлекательная программа: зрители смогут побывать на концерте, помериться силами с Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол, текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.

Также на площади перед ареной болельщики получат возможность окунуться в атмосферу Республики Кипр и встретиться с античными богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с Афродитой и попробовать греческую кухню.

"Каждая игра национальной сборной должна стать настоящим праздником в принимающем городе. При этом праздничная атмосфера для жителей города и приезжих болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве – на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте", - прокомментировал новость президент РФС Александр Дюков.

"Также как это было в дни проведения Чемпионата мира по футболу - 2018. Не сомневаюсь, что и Саранск, и затем Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся и с этой задачей. В обоих городах мы ждем праздника и аншлаги на трибунах", - отметил глава Российского футбольного союза.

Развлекательная программа перед стадионом начнется в 19:00, начало матча – в 21:45.

Напомним, что ранее Глеб Никитин, рассказывая о предстоящем матче "Россия-Кипр" ожидал, что стадион соберет полный аншлаг, а матч навсегда станет частью истории региона.