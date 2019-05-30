"Любовь к родному языку - настоящий источник патриотизма, уважения к Родине, ее прошлому и настоящему", - Дмитрий Барыкин Общество

"Любовь к родному языку, его сохранение - настоящий источник патриотизма, уважения к Родине, ее прошлому и настоящему", - заявил председатель Нижегородской думы Дмитрий Барыкин, поздравляя жителей города с Днем русского языка.

"Искренне поздравляю не только любителей русской словесности, но и всех носителей "великого и могучего" с Днем русского языка. С 2011 года этот праздник отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году гению русского литературного языка исполняется 220 лет", - сказал он.

Депутат вспомнил строки из любимых с детства книг: "Что за прелесть эти сказки!", "У лукоморья дуб зеленый…", "Я помню чудное мгновенье…", "Мой дядя самых честных правил…"

"Для каждого из нас эти пушкинские строки нечто большее. Это – наша гордость, наше национальное достояние. Пушкин и сегодня современен и актуален", - добавил он.

"В Нижегородской губернии располагается болдинское родовое имение Пушкиных, а в нашем городе поэт черпал как вдохновение, так и материалы для своих произведений 2 сентября 1833 года Пушкин прибыл в Нижний Новгород, будучи проездом в Оренбург, куда он направлялся для сбора материала об истории пугачевщины. В нашем городе его интересовал архив, который располагался в Дмитриевской башне. За время краткого двухдневного визита поэт встретился с губернатором Михаилом Петровичем Бутурлиным, побывал в гостях в усадьбе Строгановых, услышал семейные предания о Наталье Голицыной, ставшей прототипом главной героини пушкинской "Пиковой дамы", - отметил Дмитрий Барыкин.

Он напомнил, что в честь Пушкинского дня во многих театрах и библиотеках Нижнего Новгорода пройдут творческие встречи, книжно-танцевальные флешмобы, интерактивные игры, викторины, квесты и чтения стихотворений великого поэта в рамках "Литературной ночи".

"Городская Дума Нижнего Новгорода внесла свою лепту в дело сохранения русского языка в визуальном облике родного города. В 2016 году депутаты вместе с учеными–лингвистами, библиотекарями, общественными деятелями обсудили проблему чрезмерного употребления букв латинского алфавита в вывесках и названиях, зачастую неуместных и безвкусных. Участники дискуссии пришли к общему мнению, что русский язык и кириллическая азбука нуждаются в правовой защите. Поэтому они выработали свои предложения для Правил размещения и содержания информационных конструкций в Нижнем Новгороде, которые были поддержаны и приняты городской Думой в 2017 году. Эти нормы сохранены и в обновленных Правилах благоустройства Нижнего Новгорода. Пусть в этот день везде звучат прекрасные стихи Александра Сергеевича Пушкина", - заключил он.