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Происшествия

Муху-переносчика холеры нашли в турецких абрикосах в Нижегородской области

06 июня 2019 11:00  [157] Происшествия

Фото: с сайта: www.agroxxi.ru

Муху-переносчика холеры нашли в турецких абрикосах при ввозе их в Нижегородскую область. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Сотрудники управления в ходе карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в партии свежих абрикосов массой 19,5 тонн многоядную муху-горбатку. Результаты лабораторных экспертиз испытательного центра ФГБУ " Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора" подтвердили это.

"Указанный объект представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации, но и опасен для человека и животных, так как является переносчиком холеры", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что ранее на территории Нижегородской области муха-горбатка не выявлялась.

Выпуск данной партии абрикосов запрещен, владельцем груза принято решении о проведении его обеззараживания и последующей утилизации.

СПРАВКА:

Многоядная муха-горбатка – карантинный объект, включенный в Единый перечень  карантинных объектов Евразийского экономического союза. Муха способна развиваться в различных органических остатках как растительного (в том числе – в овощах, фруктах, почве), так и животного (на трупах и фекалиях) происхождения.

Взрослое насекомое не опасно, но его личинки, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы способны вызывать миазы у домашних животных и человека.

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