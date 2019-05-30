Альфа-Банк запустил онлайн-сервис "Светофор" для проверки рисков по 115-ФЗ

Альфа-Банк запустил сервис "Светофор" - онлайн-индикатор рисков по 115-ФЗ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Теперь корпоративные клиенты Альфа-Банка могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства.
Оценка осуществляется по пяти критериям:
доля налоговых платежей
соотношение операций с НДС и без НДС
объемы снятия наличных
объемы переводов на счета физических лиц
размер остатка по счету.
О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска:
Зеленый свет - "риски по критериям отсутствуют", желтый – "обратите внимание на следующие признаки", красный – "высокий риск нарушения требований закона".
Одновременно с сигналами "светофора" клиент получает краткие разъяснения – какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.
Сервис "Светофор" предоставляется в новой версии интернет-банка для корпоративных клиентов. Он обеспечивает автоматический мониторинг операций компании, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора, и в случае высокого уровня рисков заблаговременно, не дожидаясь применения ограничений, скорректировать показатели до приемлемого уровня ("зеленого сигнала").
"В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля. Обратная связь от клиентов малого и среднего бизнеса показывает, что они недостаточно четко представляют требования закона и регулятора Банка России. Это приводит к тому, что зачастую добросовестные компании проводят сомнительные с точки зрения регулятора операции, подвергая рискам свой бизнес и репутацию", - сказал руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.
"Данный сервис наглядно и доступно объясняет требования регулятора, защищая бизнес добросовестных клиентов и сохраняя их лояльность", - добавил он.
Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа и не превысит 240 рублей в месяц.
В пресс-службе добавили, что более трети клиентов, протестировавших услугу, изъявили желание приобрести подписку на сервис. Причем, наибольшее стремление контролировать свои риски проявляют компании, работающие в высококонкурентных сегментах рынка, активно ведущие бизнес и пользующиеся различными банковскими продуктами, что свидетельствует об умении управлять своими финансами.
Также в интернет-банке корпоративным клиентам Альфа-Банка бесплатно доступен калькулятор, позволяющий рассчитать уровень риска операций и ознакомиться с требованиями законодательства для исключения нарушений.
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