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Общество

Соцсеть "ВКонтакте" запустила в Нижнем Новгороде городскую ленту новостей

06 июня 2019 11:27  [121] Общество

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила в Нижнем Новгороде городскую ленту новостей. Об этом сообщает пресс-служба Вконтакте.

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. В ней пользователи смогут найти материалы, актуальные для своего региона: анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов.

Ленту новостей могут включить пользователи, которые указали Нижний Новгород в своём профиле ВКонтакте. Также активировать ленту можно по ссылке: vk.com/feed?section=nizniy_novgorod.

На первом этапе в городской ленте пользователи смогут прочитать материалы СМИ, тексты популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.

В будущем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила ВКонтакте.

Представитель ВКонтакте в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина говорит, что в городе меньше месяца назад открылось представительство социальной сети, однако ВКонтакте уже начала сотрудничество с десятками нижегородских проектов.

"Впереди 800-летие Нижнего, и мы будем активно к нему готовиться. Ещё одно важное событие, которое сделает VK ближе к местным жителям, - запуск городской ленты. Нижегородская версия ВКонтакте будет отличаться, предположим, от казанской, и поможет жителям легче ориентироваться в городской повестке. В "первую волну" новой ленты вошли СМИ, крупные паблики, а также сообщества спортивных клубов, музеев, театров и фестивалей", - добавила Татьяна Маркина.

Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства ВКонтакте: Казани и Екатеринбурге.

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