Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции.

Вечером 5 июня 2019 года водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. После этого в них въехали - еще два.

По словам корреспондента, присутствовавшего на месте происшествия, автомобили от столкновения серьезно пострадали. Однако, в ОГИБДД по Нижнему Новгороду агентству сообщили, что в больницу никто из участников ДТП не обращался.

Авария вызвала затруднение движение автотранспорта.