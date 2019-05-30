Фото:
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции.
Вечером 5 июня 2019 года водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. После этого в них въехали - еще два.
По словам корреспондента, присутствовавшего на месте происшествия, автомобили от столкновения серьезно пострадали. Однако, в ОГИБДД по Нижнему Новгороду агентству сообщили, что в больницу никто из участников ДТП не обращался.
Авария вызвала затруднение движение автотранспорта.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+