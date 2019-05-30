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Общество

"Ростелеком" прогнозирует запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования в течение двух лет

06 июня 2019 12:23  [102] Общество

"Ростелеком" прогнозирует запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского, который заявил об этом в нулевой день Санкт-Петербургского международного экономического форума 2019 года.

На площадке Центрального музея связи имени А.С. Попова "Ростелеком" представил уникальную для России опытную сеть передачи данных с квантовым шифрованием. Она впервые использует оборудование и решения разных производителей с организацией их корректного взаимодействия на всем пути передачи данных. Также впервые в стране такая сеть имеет несколько узлов с технической возможностью подключения множества пользователей, независимо от места расположения их офисов и используемого криптографического оборудования с КРК. Система гарантирует наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики.

Опытная сеть в Петербурге включает узлы в лаборатории "Ростелекома" на Синопской набережной, в инжиниринговом центре "СэйфНэт" на Аптекарском проспекте, а также в музее связи на Почтамтском переулке. Все они связаны между собою высокоскоростными волоконно-оптическими линиями передачи данных "Ростелекома". Для организации защиты передачи информации с использованием КРК задействовано только отечественное оборудование и решения — Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), "Российского квантового центра", Т8, "С-Терра". Представленная в Санкт-Петербурге многоузловая сеть за 1 секунду вырабатывает более 2000 бит секретной ключевой информации.

"Как известно, цифровая экономика базируется на использовании данных. Чем выше стоимость данных, тем больше желающих присвоить эту стоимость. Кража, утечка, уничтожение данных могут иметь последствия, которые порой страшно представить. Наши подразделения зафиксировали в 2018 году более 765 тыс. компьютерных атак, это на 89% больше, чем годом ранее. Наивысшую степень защиты передачи данных от несанкционированного доступа сегодня обеспечивает использование квантовых решений. Именно поэтому "Ростелеком" решил плотно заняться этой темой и занять лидирующие позиции во внедрении в России квантовых коммуникаций. Результаты нашей работы позволяют прогнозировать запуск в ближайшие два года году коммерческих сервисов с квантовой защитой", — отметил президент Михаил Осеевский.

"Университет ИТМО видит своей целью разработку продуктов для принципиально нового рынка — квантовых технологий передачи, обработки, хранения и контекстуального анализа супербольших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта — квантового интернета и квантовых киберфизических систем. В этой области мировая индустрия еще только формируется и можно рассчитывать на то, что Россия займет одну из лидирующих позиций в мире. Конечно же, важнейшую роль в решении задач цифровой экономики играет человеческий капитал. Одной из приоритетных задач нашего университета является подготовка кадров по профессиям будущего", — сказал в свою очередь ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.

"Через 10–15 лет традиционные технологии защиты информации окажутся бессильны против квантовых компьютеров. Поэтому актуальность перехода на защиту сетей передачи данных с использованием технологий квантового распределения ключей только возрастает. Важно заниматься не только разработкой технологий квантовой криптографии, но и совместимостью систем разных производителей. В России существует несколько сильных разработчиков в сфере квантовых коммуникаций, и я уверен, что если мы будем синхронизировать наши усилия, то на выходе получим отрасль, конкурентоспособную на глобальном рынке", — подчеркнул генеральный директор "Российского квантового центра" Руслан Юнусов.

""Ростелеком" уже около года занимается углубленным тестированием оборудования и решений отечественных вендоров в области квантовых коммуникаций. Мы в целом довольным результатами, они доказывают, что на существующей инфраструктуре "Ростелекома" использование КРК технически доступно. Теперь мы переходим на принципиально новый уровень испытаний, когда создается многоузловая сеть с оборудованием различных вендоров. На такой сети нам важно протестировать и показать потенциальным клиентам прототипы коммерческих сервисов, например, организацию защиты магистральных каналов передачи данных или виртуальных частных сетей (VPN) с помощью КРК. На созданной в Санкт-Петербурге сети как раз будут обкатываться будущие коммерческие сервисы", — прокомментировал вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Технология основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их "прочитать". Любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.

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