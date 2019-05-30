Разновидности приборов

Технические специалисты часто в своей работе используют контрольно-измерительные приборы. Компания “Техноавтоматика” занимается продажами контрольно-измерительного оборудования зарубежных и отечественных брендов.

Измерительным устройством называют конструкцию, которая помогает сравнить измеряемую величину с ее единицей. Различают контрольно-измерительные приборы по следующим характеристикам:

• Способу использования.

• Классу точности.

• Технологии отсчета.

• Измеряемой величине.

Наиболее популярная классификация измерительных устройств - по измеряемой величине. Отличают следующие разновидности:

• Для измерения температуры. Наиболее часто использующуюся устройство - термометр. Принцип действия такого оборудования основан на том, что тела меняют свои свойства и объем под воздействием температуры, а значит и меняют свои линейные значения. Кроме того, в эту категорию приборов также относят термоэлектрические преобразователи и пирометры излучения.

• Для измерения давления. По роду измеряемой величины выделяют монометры, вакууметры, дифманометры, барометры и др. Манометры - популярное устройство, которое измеряет избыточное или абсолютное давление.

• Для измерения уровня. К этим устройствам относят уровнемеры. В зависимости от принципа действий и функционала, выделяют несколько разновидностей. Поплавковый уровнемер - прибор, действие которого основано на перемещении поплавка для отслеживания жидкости и других материалов.

• Для измерения плотности. К таким устройствам относят ареометр. Этот прибор используется для измерения жидкостей и твердых тел, а принцип работы основан на Законе Архимеда. Внешне представляет собой стеклянную трубку, нижняя часть которой при калибровке наполняется ртутью.

• Для измерения влажности. Конденсационный гигрометр - это устройств, что используется для измерения влажности. Само устройство состоит из небольшой металлической коробочки с двумя отверстиями. Внутри находится эфир, через который проходит воздух.

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