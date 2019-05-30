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Общество

"Творчество великого поэта Александра Пушкина стало важнейшей частью нашего национального кода", - Глеб Никитин

06 июня 2019 13:00  [71] Общество

"Творчество великого поэта стало важнейшей частью нашего национального кода, строчки его произведений сопровождают нас в течение всей жизни, начиная с самого раннего детства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с Днем русского языка и 220-летием со дня рождения Александра Пушкина 6 июня 2019 года.

Губернатор процитировал Ивана Тургенева: "Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа".

"Невозможно не согласиться с этими словами. Его поэзия понятна каждому, но в то же время наполнена глубоким смыслом, который открывается при каждом новом прочтении", - добавил он.

Глеб Никитин подчеркнул, что для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение.

"Большое Болдино навсегда вошло в историю как место великого вдохновения, давшее нам столько прекрасных произведений. "Болдинская осень" - удивительное явление в мировой литературе и сегодня привлекающее внимание исследователей и туристов. Уверен, что каждый человек, говорящий на русском языке, должен хотя бы раз в жизни побывать в Большом Болдине и ощутить эту атмосферу", - сказал губернатор

"В Пушкинский день желаю вам вдохновения во всех делах. Пусть в жизни будет как можно больше творчества и поэзии", - заключил Глеб Никитин.

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