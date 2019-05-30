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Общество

Глеб Никитин договорился о реализации проекта "Велобайк" в Нижнем Новгороде

06 июня 2019 13:42  [102] Общество
Подписание соглашения

Подписание соглашения

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства Нижегородской области.

Соглашение подписано 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется, что ВТБ реализует на территории Нижнего Новгорода свой проект — городской велопрокат "Велобайк", который действует в Москве с 2013 года. В 2017 году велосипеды арендовали 2,5 млн человек, а в 2018 году - 4,25 млн граждан.

По условиям соглашения с Нижегородской областью стороны рассматривают возможность установки на территории Нижнего Новгорода до 60 велостанций и порядка 600 велосипедов в перспективе пяти лет.

"ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта "Велобайк" в регионах. Уверен, что полученный банком опыт позволит с легкостью запустить похожий сервис и на нижегородской площадке уже в следующем году", - заявил в ходе встречи Анатолий Печатников.

Глеб Никитин отметил, что "Нижегородская область входит в число регионов, где будет создана система аренды велосипедов "Велобайк".

"Велосипед на прокат сможет взять любой желающий и вернуть на любую из имеющихся в городе станций. Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта", - добавил губернатор.

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