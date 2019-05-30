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Культура и отдых

Финал конкурса "Взлетная полоса 2019" прошел в ТРК "НЕБО"

06 июня 2019 14:03  [28] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ТЦ НЕБО

Финал детского конкурса талантов "Взлетная полоса 2019" прошел на сцене торгово-развлекательного комплекса "НЕБО" 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Финалисты конкурса поборолись за Гран-при и денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Его обладателем стала Екатерина Козлова, исполнившая песню "Миллион голосов".

"К финалу конкурса мы готовились целый месяц. Среди большого количества участников, которые проходили отборочные этапы, в финал прошли самые яркие и интересные конкурсанты. Я оказалась в числе финалистов и стала обладателем Гран-при конкурса, чему несказанно рада. Хочется выразить огромную благодарность организаторам за проведение такого замечательного мероприятия", - поделилась своими эмоциями победительницы конкурса Екатерина Козлова.

Первое место получил дуэт Артема и Альбины Саркисян с номером "Финский танец". За яркие костюмы и филигранное исполнение участники получили самые высокие оценки жюри и 15 тысяч рублей. Второе место и приз 10 тысяч рублей завоевал участник, прошедший в четвертьфинал проекта "Голос.дети" на Первом канале - Андрей Калашов с песней "Believer". Третье место занял хореографический коллектив "Солнечный ветер" за народный танец "Лебедушка". Он получил награду в размере 7 тысяч рублей.

Участники, попавшие в ТОП-10 конкурса, были награждены ценными подарками от партнеров мероприятия - магазинов и ресторанов торгово-развлекательного комплекса "НЕБО".

Победителем интернет-голосования, которое проходило в официальной группе ТРК "НЕБО" Вконтакте, стал коллектив танцевальной студии "Сахарок". Ребята набрали более 250 голосов, за что получили билеты в современный кинотеатр "Империя Грез".

Отмечается, что конкурс проводится в третий раз при поддержке департамента культуры Нижнего Новгорода.

В этом году в отборочных турах конкурса приняли участие более 800 участников из 210 коллективов. Жюри, в которое вошли деятели культуры Нижнего Новгорода и руководители творческих объединений, оценивало профессионализм конкурсантов, их артистичность, харизму и умение держаться на сцене. Пока жюри совещались участникам и зрителям показали химическое шоу.

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