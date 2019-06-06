Продолжается голосование за лучших нижегородских врачей в рамках "Первой Народной Медицинской Премии" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Голосование за лучших врачей в рамках "Первой Народной Медицинской Премии" продолжается в Нижегородской области.

Как сообщают организаторы, основная тема проекта в нынешнем году – "Время быть здоровым!" - важность роли пациента в системе здравоохранения и его внимательного отношения к собственному здоровью.

По мнению организаторов, награда не только помогает повысить престиж профессии, улучшить результат оказания медицинской помощи, но и пропагандирует здоровый образ жизни и важность профилактики.

Напомним, что "Первая Народная Медицинская Премия" проходит в Нижегородской области в седьмой.

СПРАВКА:

Проект "Первая Народная Медицинская Премия" реализуется при поддержке губернатора области, а также регионального министерства здравоохранения. Генеральным партнером Премии традиционно выступает АО "Нижфарм".

Проголосовать можно различными способами:

- заполнить бюллетень и бросить его в урну стойки для голосования в медицинских организациях региона;

- написать письмо и отправить его по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я 38;

- оставить свой голос на официальном сайте проекта www.1nmp.ru;

Официальный партнер церемонии – ГП НО "НОФ". Эксклюзивный оператор проекта – компания "High Advance".