Продолжается голосование за лучших нижегородских врачей в рамках "Первой Народной Медицинской Премии"

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Голосование за лучших врачей в рамках "Первой Народной Медицинской Премии" продолжается в Нижегородской области.
Как сообщают организаторы, основная тема проекта в нынешнем году – "Время быть здоровым!" - важность роли пациента в системе здравоохранения и его внимательного отношения к собственному здоровью.
По мнению организаторов, награда не только помогает повысить престиж профессии, улучшить результат оказания медицинской помощи, но и пропагандирует здоровый образ жизни и важность профилактики.
Напомним, что "Первая Народная Медицинская Премия" проходит в Нижегородской области в седьмой.
СПРАВКА:
Проект "Первая Народная Медицинская Премия" реализуется при поддержке губернатора области, а также регионального министерства здравоохранения. Генеральным партнером Премии традиционно выступает АО "Нижфарм".
Проголосовать можно различными способами:
- заполнить бюллетень и бросить его в урну стойки для голосования в медицинских организациях региона;
- написать письмо и отправить его по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я 38;
- оставить свой голос на официальном сайте проекта www.1nmp.ru;
Официальный партнер церемонии – ГП НО "НОФ". Эксклюзивный оператор проекта – компания "High Advance".
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