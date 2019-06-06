Проект "Яндекс.Лицей" начнет работать еще в шести нижегородских городах в 2020 году Общество

Проект "Яндекс.Лицей" начнет работать еще в шести городах Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующее соглашение подписало правительство Нижегородской области и компания "Яндекс" на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

В Нижнем Новгороде первый набор школьников на бесплатные курсы программирования проект "Яндекс.Лицей" начал в конце августа 2018 года на базе ГБОУ "Лицей-интернат "Центр одаренных детей" (ЦОД) Сормовского района. Школьников обучают промышленному программированию, начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами.

После подписания сегодняшнего соглашения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность совместной реализации образовательных проектов по обучению школьников основам программирования.

"Это не первый опыт нашего взаимодействия с компанией "Яндекс". В августе прошлого года при участии министра цифрового развития РФ Константина Носкова мы открыли в Нижнем Новгороде "Яндекс. Лицей". В планах на будущий учебный год – реализовать проект "Яндекс.Лицей" в шести городах региона: Бор, Саров, Княгинино, Арзамас, Выкса, Дзержинск и еще на одной новой площадке в Нижнем Новгороде", - рассказал Глеб Никитин.

"Губернатор и правительство Нижегородской области прикладывают значительные усилия для развития образования и внедрения актуальных цифровых продуктов в этой сфере. Мы видим в этом большие перспективы и не сомневаемся, что Нижегородская область будет оставаться в числе регионов, в которых трансформация образовательной среды происходит на практике", - сказала генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

"В открытом в прошлом году "Яндекс.Лицее" в Нижнем Новгороде сейчас учатся уже 30 детей, к цифровому сервису "Яндекс.Учебник" подключены почти 600 учителей начальной школы и 6679 учеников. Достигнутое на ПМЭФ соглашение с правительством Нижегородской области даст возможность талантливым детям и за пределами административного центра овладеть базовыми навыками программирования", - отметила генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.



СПРАВКА:

"Яндекс.Лицей" - это бесплатные курсы компании "Яндекс" по обучению школьников основам программирования на примере Python. Учебная программа, рассчитанная на два года обучения, разработана при участии Школы анализа данных "Яндекса".

"Яндекс.Учебник" содержит более 12 тысяч заданий по русскому языку и математике для 2-4 классов, разработанные на основе примерных рабочих программ по предметам и с учетом ФГОС. Анализ статистики в "Яндекс.Учебнике" помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, предсказывать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.