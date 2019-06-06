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Общество

Глеб Никитин в качестве наставника встретился с победителем конкурса "Лидеры России"

06 июня 2019 14:48  [140] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с победителем конкурса "Лидеры России", директором по развитию бизнеса ООО "Логрокон" Владимиром Туровцевым в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что поставит перед Владимиром Туровцевым актуальные для Нижегородской области задачи.

"По мере достижения успеха по этим проектам, мы будем подбирать другие. Я жду от нашего общения не только результатов для личностного развития Владимира Туровцева, который является моим наставником, но и для своего личного развития. Для меня очень важны новые взгляды и восприятие государственной службы. Это очень правильный и нужный диалог", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Для меня это возможность применить свои знания на базе перспективного региона. Важно, чтобы идеи воплотились в реальные проекты. И без наставника это просто невозможно. Проекты касаются сферы экологии, вывоза ТКО и мониторинга экологической обстановки", - рассказал Владимир Туровцев.

Напомним, что в апреле 2019 года раздел для победителей/финалистов/полуфиналистов конкурса "Лидеры России" запущен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на портале "Команда Правительства".

Презентация программы "Команда Правительства", о которой глава региона Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.

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