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Культура и отдых

Уличные художники расписали фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место"

06 июня 2019 15:44  [82] Культура и отдых

Фото: Теплоэнерго

Пятнадцать уличных художников расписали фасады тепловых пунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая площадь рисунков превышает 220 кв. м.

Напомним, фестиваль проходит третий год подряд при поддержке администрации Нижнего Новгорода для развития уличного искусства в России. Полотнами для уличных художников станут более десяти поверхностей в городе, четыре из них — фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго".

Фото: Теплоэнерго

По словам организатора фестиваля, уличного художника Никиты Nomerz`а, "в прошлом году рисовали, в основном, на видовых объектах в центре города, а в этом решили углубиться в спальные районы".

"Нам важно показать многогранность уличного искусства, где каждый сможет найти близкую по духу работу. В частности, на ул. Керченской, 20 у жителей появился яркий акцент, который разбавил монолитность бетонных построек в спальном районе, а на ул. Народной, 48 можно увидеть сразу несколько работ в разных стилях", — сказал Никита Nomerz.

"С 2012 года мы сотрудничаем с художниками, которые рисуют на фасадах наших объектов. Практика показала, что такой вид уличного искусства помогает не только сделать наши котельные яркими и красивыми арт-объектами, но и позволяет бороться с граффити-хулиганами, которые портят внешний вид построек разрисовками с сомнительными надписями и автографами-тэгами. На тех объектах, где нанесен профессиональный рисунок, уже не появляются случайные надписи", — пояснил начальник отдела благоустройства АО "Теплоэнерго" Алексей Марков.

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