Нижегородская область и Ямал хотят нарастить товарооборот Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках соглашения регионы намерены расширить взаимопоставки сырьевых и энергетических ресурсов, специализированного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа, цепной продукции, продукции судостроения, стальных труб.

"На сегодняшний день товарооборот регионов достиг почти 10 млрд рублей и, безусловно, у нас есть точки роста", - подчеркнул Глеб Никитин.

Дмитрий Артюхов, в свою очередь, добавил, что Нижегородская область вызывает интерес у Ямала, поскольку округ в последние годы переживает инвестиционный бум.

"Общий объем инвестиций на Ямале несколько лет подряд держится на уровне 1 триллиона рублей в год. Для того чтобы крупные проекты воплощались в жизнь, нужны новые технологии, инновационные материалы, оборудование. Часто речь идет об импортозамещении. Поэтому промышленный потенциал Нижегородской области для нас интересен и перспективен", - отметил Дмитрий Артюхов.

Таким образом, соглашение между регионами направлено на сотрудничество в сфере производственной и предпринимательской деятельности, расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, Глеб Никитин и Дмитрий Артюхов подписали дорожную карту на 2019-2021 годы по развитию сотрудничества между правительством Нижегородской области и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.