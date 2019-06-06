Последние новости рубрики Экономика
06 июня 2019 16:25  [58] Нижегородская область и Ямал хотят нарастить товарооборот
06 июня 2019 15:19  [103] ЕАБР может профинансировать строительство нижегородской дорожной инфраструктуры
06 июня 2019 09:44  [200] НБД-Банк подписал новое соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов в рамках ПМЭФ–2019
05 июня 2019 09:47  [308] Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
04 июня 2019 18:59  [276] Конкурс по выбору подрядчика строительства обхода Балахны состоится в 2020 году
04 июня 2019 12:25  [178] Публичные слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2018 год пройдут 6 июня
04 июня 2019 10:25  [183] Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление о горячую воду превысила 971 млн рублей
31 мая 2019 14:53  [399] Сенатор Сергей Митин удивлен огромной номенклатурой изделий АПЗ
31 мая 2019 10:03  [375] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию участка нефтепровода Горький - Рязань-2 в Нижегородской области
30 мая 2019 13:05  [260] "В Нижегородской области построят 20 новых животноводческих комплексов", - Глеб Никитин
Экономика

Нижегородская область и Ямал хотят нарастить товарооборот

06 июня 2019 16:25  [58] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках соглашения регионы намерены расширить взаимопоставки сырьевых и энергетических ресурсов, специализированного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа, цепной продукции, продукции судостроения, стальных труб.

"На сегодняшний день товарооборот регионов достиг почти 10 млрд рублей и, безусловно, у нас есть точки роста", - подчеркнул Глеб Никитин.

Дмитрий Артюхов, в свою очередь, добавил, что Нижегородская область вызывает интерес у Ямала, поскольку округ в последние годы переживает инвестиционный бум.

"Общий объем инвестиций на Ямале несколько лет подряд держится на уровне 1 триллиона рублей в год. Для того чтобы крупные проекты воплощались в жизнь, нужны новые технологии, инновационные материалы, оборудование. Часто речь идет об импортозамещении. Поэтому промышленный потенциал Нижегородской области для нас интересен и перспективен", - отметил Дмитрий Артюхов.

Таким образом, соглашение между регионами направлено на сотрудничество в сфере производственной и предпринимательской деятельности, расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, Глеб Никитин и Дмитрий Артюхов подписали дорожную карту на 2019-2021 годы по развитию сотрудничества между правительством Нижегородской области и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph