Три младшеклассницы попали под колеса автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Три младшеклассницы попали под колеса автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июня 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 18:00 водитель автомобиля Kia (1993 г.р., стаж 8 лет), сбил троих велосипедисток, пересекающих дорогу в неустановленном месте около дома №44 по ул. Восточная. Учащиеся третьего класса были без сопровождения взрослых.

В результате ДТП госпитализирована девятилетняя девочка, две ее подруги отпущены после осмотра.