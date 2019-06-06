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Происшествия

Три младшеклассницы попали под колеса автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

06 июня 2019 16:30  [84] Происшествия

Три младшеклассницы попали под колеса автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июня 2019 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 18:00 водитель автомобиля Kia (1993 г.р., стаж 8 лет), сбил троих велосипедисток, пересекающих дорогу в неустановленном месте около дома №44 по ул. Восточная. Учащиеся третьего класса были без сопровождения взрослых.

В результате ДТП госпитализирована девятилетняя девочка, две ее подруги отпущены после осмотра.   

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