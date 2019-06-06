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Бизнес

Глеб Никитин договорился с "МегаФоном" о развитии телекоммуникационных технологий в Нижегородской области

06 июня 2019 16:30  [66] Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал с МегаФоном соглашение о развитии связи и информационно-телекоммуникационных технологий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня 2019 года.

"Очень рад, что операторы сотовой связи видят перспективу в развитии сетей передачи данных в Нижегородской области, от жителей отдаленных сел и деревень такие вопросы к нам поступают регулярно. Рассчитываю, что это позволит нам, в том числе, реализовывать инновационные проекты, направленные на создание новых информационно - телекоммуникационных технологий и сервисов связи", - подчеркнул Глеб Никитин.

"МегаФон сегодня обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ проектов – все это позволяет МегаФону активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для цифрового развития регионов", - добавил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

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