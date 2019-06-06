Якутия планирует использовать опыт нижегородского проекта "Команда Правительства" Политика

Якутия планирует использовать опыт нижегородского проекта "Команда Правительства" при формировании собственной HR-системы отбора и оценки управленцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации данного проекта подписано между представителями власти Нижегородской области и Республикой Саха (Якутия). Документ подписали губернатор региона Глеб Никитин и глава Якутии Айсен Николаев.

Как пояснили в пресс-службе, соглашение действует в течение неопределенного срока. Оно предполагает взаимодействие субъектов при создании эффективной модели управления кадрами с использованием современных цифровых кадровых решений, проведении отборочных процедур кандидатов на ведущие руководящие позиции, формировании резервов управленческих кадров под приоритетные направления стратегии социально-экономического развития регионов в органах исполнительной власти.

"Нижегородская область активно решает задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным: сделать отбор в органы государственной и муниципальной власти региона максимально открытым и конкурентным. Мы готовы к совместной работе с Якутией, тем более что обмен опытом – это всегда дорога с двусторонним движением. Вместе мы создаем организационные, экономические и правовые условия для взаимного сотрудничества в сфере управления персоналом, получая синергетический эффект в развитии кадровых механизмов государственной службы", – отметил Глеб Никитин.

Глава Республики Саха Айсен Николаев назвал приоритетной задачей подготовку квалифицированных управленцев и предоставление каждому возможность непрерывного самосовершенствования, личностного роста.

"Для этого совместно с правительством Нижегородской области мы реализуем в Якутии проект "Команда Правительства", являющийся высокотехнологичным HR-механизмом системы управления человеческими ресурсами. Подписанное сегодня соглашение – это важный шаг, который направлен на создание в Республике команды высокоэффективных управленцев. Уверен, нам удастся воплотить в жизнь все поставленные задачи. Благодарим руководство Нижегородской области за передачу ценного опыта, разработку столь успешного проекта, который уже сейчас может быть реализован в любом субъекте нашей страны", – выразил слова благодарности Айсен Николаев.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет. Опыт "Команды Правительства" отмечен благодарностью министерства труда и социальной защиты РФ и рекомендован Агентством стратегических инициатив (АСИ) к распространению в другие регионы.