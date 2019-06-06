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Общество

Почти 300 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах

06 июня 2019 18:21  [105] Общество

Почти 300 протоколов составлено в Нижнем Новгороде с начала 2019 года по фактам автопарковки на газонах. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В частности, с января по июнь инспекторы управления административно-технического и муниципального контроля составили 275 протоколов об административном правонарушении за парковку на газонах. Между тем, за аналогичный период прошлого года таких правонарушений было выявлено в 4 раза меньше. В 2019 году сумма штрафов уже превысил 500 тысяч рублей.

Ведомство объясняет это тем, что в текущем году специалисты управления стали ежедневно выходить в рейды по выявлению нарушителей.

Сейчас фиксировать нарушителей могут и горожане. Для этого необходимо прислать на электронный адрес управления (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

Размещение транспортных средств на газонах влечет для граждан штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч рублей.

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