Почти 300 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах Общество

Почти 300 протоколов составлено в Нижнем Новгороде с начала 2019 года по фактам автопарковки на газонах. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

В частности, с января по июнь инспекторы управления административно-технического и муниципального контроля составили 275 протоколов об административном правонарушении за парковку на газонах. Между тем, за аналогичный период прошлого года таких правонарушений было выявлено в 4 раза меньше. В 2019 году сумма штрафов уже превысил 500 тысяч рублей.

Ведомство объясняет это тем, что в текущем году специалисты управления стали ежедневно выходить в рейды по выявлению нарушителей.

Сейчас фиксировать нарушителей могут и горожане. Для этого необходимо прислать на электронный адрес управления (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

Размещение транспортных средств на газонах влечет для граждан штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч рублей.